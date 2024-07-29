Tat algısı gerçekten bu kadar değişebiliyor mu: İşte kişnişin tadının neden bazılarına sabun gibi geldiğinin bilimsel açıklaması!
Bazıları için kişniş, yemeklere benzersiz bir lezzet katan vazgeçilmez bir bitkidir. Ancak, kişnişi tattığında sabun yediğini düşünenler de azımsanmayacak kadar çoktur. Peki, neden kişnişin tadı herkes için aynı değil? İşte, yapılan araştırmalar sonucunda kişnişin tadının neden kişiden kişiye değiştiğine dair bilimsel açıklamalar!
Maydanozu anımsatan tatların hoş bir birleşimi olan kişniş baharatı, dünya çapında pek çok mutfakta yaygın olarak kullanılır. Ancak Uluslararası Gastronomi ve Gıda Bilimi dergisinde yayınlanan araştırmaya göre insanların yüzde 3 ile yüzde 21'i, kişnişi sabun tadına sahip olması nedeniyle sevmiyor. Haberimizde bu farklılığın neyden kaynaklandığını ve eskiden tadının neye benzetildiği gibi bilgileri derledik. İşte, detaylar...
YİYECEKLERDEN FARKLI TATLAR ALINABİLİR Mİ?
İnsanların aynı yiyeceğe farklı tepkiler vermesi şaşırtıcı değildir ancak genellikle aynı tat deneyimini yaşarlar. Örneğin, acı bir biber yenildiğinde herkes yanma hissini yaşar ve bazı kişiler bu histen hoşlanır, yani farklı bir tat almazlar. Ancak kişnişten farklı tat alanlar gerçekten vardır.
KİŞNİŞTEN SABUN TADI ALANLARIN GENETİĞİ FARKLIDIR
Uluslararası Gastronomi ve Gıda Bilimi Dergisi’nde yayımlanan araştırmalara göre, bazı insanlarda kişnişin sabunumsu bir tat oluşturmasının nedeni genetik farklılıklardır.
Bu kişiler, kişnişin içindeki belirli bileşikleri daha güçlü bir şekilde algılar ve bu da onlarda sabunumsu bir tat hissi yaratır. Bu sabunlu tadın nedeni ise aldehit adlı bileşiktir.
SABUNDAN ÖNCE TAHTAKURUSU GİBİ KOKTUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU
Sabuna dair tanımlamalar çıkmadan önce insanlar, kişnişin tahtakurusu gibi koktuğunu düşünüyordu. Bu durum, o dönemlerde evlerin ısısının artmasıyla birlikte daha fazla insanın yatak böceklerine maruz kalmış olmasından kaynaklıydı.
Bu kokuya daha çok aşina olduklarından kişnişin kötü kokusunu böceğe benzetme eğiliminde oldular. Ancak, sabunların 20. yüzyıldan itibaren endüstriyel ürün olarak hayatımıza girmesiyle birlikte kişnişin tadının, sabunlu tatlara benzetildiği öne sürülüyor.
TAT ALGISI ZAMANLA DEĞİŞEBİLİR Mİ?
Gıda bilimi profesörü doktor John Haynes’a göre, tıpkı diğer yiyecek tercihleri gibi kişnişe de tekrar tekrar maruz kalarak alışabilirsiniz. Yani, şu anda kişnişten nefret ediyor olsanız bile zamanla tadına alışabileceğiniz düşünülüyor.
Kaynak: Live Science, Britannica, International Journal of Gastronomy and Food Science, Science Direct