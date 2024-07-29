Maydanozu anımsatan tatların hoş bir birleşimi olan kişniş baharatı, dünya çapında pek çok mutfakta yaygın olarak kullanılır. Ancak Uluslararası Gastronomi ve Gıda Bilimi dergisinde yayınlanan araştırmaya göre insanların yüzde 3 ile yüzde 21'i, kişnişi sabun tadına sahip olması nedeniyle sevmiyor. Haberimizde bu farklılığın neyden kaynaklandığını ve eskiden tadının neye benzetildiği gibi bilgileri derledik. İşte, detaylar...