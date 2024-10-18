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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KİT'lerin yatırım hedefi 405.6 milyar TL - İş-Yaşam Haberleri

        KİT'lerin yatırım hedefi 405.6 milyar TL

        Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2025'te yaklaşık 405,6 milyar lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:11
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        KİT'lerin yatırım hedefi 405.6 milyar TL
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        "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, kamu teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.

        Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programdaki hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek. Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına önem verilecek.

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        Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

        Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle sorumlu olacak.

        Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak. Teşebbüslerin enerji tüketimleri ve maliyetlerinin azaltılması amacıyla, enerji yönetimi faaliyetlerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasına özen gösterilecek.

        İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi uygulanacak, finansal risklere karşı tedbirler alınacak, tasarruf odaklı yaklaşım gösterilecek.

        BORÇLAR ZAMANINDA ÖDENECEK

        Kamu teşebbüsleri, 2025 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

        Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

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        Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödeyecek, temettü dahil, alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirecek.

        Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Buna göre KİT'lerin, 2025'te, toplam 405 milyar 590 milyon 289 bin liralık yatırım yapmaları öngörülüyor.

        En yüksek yatırımı 143,2 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO'yu 97,2 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 45,8 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ takip edecek.

        Kamu teşebbüslerinin 2025 yılı mali hedefleri (bin lira) şöyle:

        Kamu teşebbüsleri Yatırım Borçlanma gereği Faiz dışı fazla
        1-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ) 1.289.148 18.689.408 14.890.892
        2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 6.334.201 -2.773.543 1.773.543
        3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 700.000 17.532.984 14.972
        4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 1.708.268 5.240.339 8.720.043
        5-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 9.905.000 201.778.984 56.901.076
        6-Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 41.970.000 11.379.223 -10.408.465
        7-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 143.229.761 2.252.834 2.717.893
        8-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 45.800.000 284.884.178 -71.806.485
        9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 717.652 -10.465.220 32.764.841
        10- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 98.000 2.593.611 444.313
        11-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 1.192.613 1.659.666 -673.266
        12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 650.000 -10.544.773 9.075.773
        13-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 60.100 223.040 -1.724.040
        14-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 97.216.000 158.343.894 18.075.266
        15-TCDD Taşımacılık AŞ 31.600.000 43.392.104 1.018.560
        16-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 3.112.000 7.457.121 3.750.530
        17-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 16.600.000 -16.832.855 13.232.091
        18-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 2.625.000 -1.498.983 -2.208.603
        19-Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 60.546 -50.422 153.172
        20-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 605.000 -1.360.856 566.252
        4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Olan İşletmeci Kuruluşlar
        Sümer Holding AŞ 2.000 252.205 44.845
        Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) 115.000 3.427 ​​​​​​​-48.657
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