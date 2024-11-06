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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, evinin bahçesine giren tilkiyi sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.11.2024 - 19:46 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:46
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        Bahçesine giren tilkiyi paylaştı
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        Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşımda bulunarak takipçilerine doğayla iç içe bir anını sundu.

        Evinde sürpriz bir misafirle karşılaşan Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi kameraya alarak paylaşım yaptı.

        Oyuncu, bu anı kaydederek "Evin sahibi geldi. Gece gündüz beraberiz" notunu düştü, takipçilerini gülümseten bir paylaşımda bulundu.

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        Daha sonra, bahçedeki masadan bir şeyler yiyen tilkiyi bir kez daha paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sevimli misafire "Adını koyduk. Yakışıklı" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #kıvanç tatlıtuğ
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