SHOW TV'de yakında yayınlanmaya başlayacak olan 'Aile'nin heyecanı her geçen gün artıyor. Oyuncu kadrosu, yayınlanan afişleri ve tanıtımıyla tüm dikkatleri şimdiden üzerine çeken ‘Aile’ dizinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, dizi henüz yayına girmeden izleyicilerin gözde ikilisi oldu.