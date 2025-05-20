Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği anları paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünya evine girmiş, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından zaman zaman oğluyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak spor yaptığı anları yayınlayan ünlü oyuncu, o sırada minik oğlu Kurt Efe'nin bisiklet sürdüğü görüntülere de yer verdi.

Spor sonrası oğluyla vakit geçirmeye devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de Kurt Efe ile güreştiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.