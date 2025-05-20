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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği anları paylaştı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği anları paylaştı

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile spor yaptığı ve güreştiği keyifli anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:30
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        Oğluyla güreştiği anları paylaştı
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        Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünya evine girmiş, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı.

        Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından zaman zaman oğluyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak spor yaptığı anları yayınlayan ünlü oyuncu, o sırada minik oğlu Kurt Efe'nin bisiklet sürdüğü görüntülere de yer verdi.

        Spor sonrası oğluyla vakit geçirmeye devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de Kurt Efe ile güreştiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

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        #kıvanç tatlıtuğ
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