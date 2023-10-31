Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü isme beğeni yağdı!
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Aile'de Aslan karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla göz kamaştırdı.
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle Türkiye'nin en örnek çiftleri arasında yer alıyor.
Banyoda poz veren güzel isim Başak Dizer paylaşımına “İstanbul un en güzel köşesinden Karaköy’den” notunu düştü.
Instagram hesabında 950 bin takipçisi olan 46 yaşındaki Başak Dizer'in gönderileri sevenlerinden 34 binin üzerinde beğeni ve 350'ye yakın yorum geldi.
İşte Başak Dizer'in son pozları...