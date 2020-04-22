Kıymalı Açma Börek

1 Küçük Tepsi İçin

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

¾ su bardağı su

Kıymalı Karışım İçin:

2 çorba kaşığı sıvı yağ

3 adet soğan

1 kilo orta yağlı kıyma

1 demet doğranmış maydanoz

Tuz, karabiber

Üzeri İçin:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Çörek otu, susam

Hazırlanışı:

Unu eleyin, tuzunu ekleyip harmanlayın. Suyu ilave edin. Yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirin.

Kıymalı karışım için; Soğanı ay şeklinde doğrayın ve sıvı yağ ile kavurun. Kıymayı ekleyin. 5 dakika kavurduktan sonra tuzunu, doğranmış maydanozu ve karabiberini ekleyerek tatlandırın. Ocaktan alın.

Dinlendirmiş olduğunuz hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı un serpilmiş tezgahın üzerinde oklava yardımı ile hazır yufka inceliğinde açın. Her yufkanın üzerine fırça yardımı ile zeytinyağı sürün. Yarım ay şeklinde kesip hamurun uzun kenarına kıymalı karışımdan yayın. Rulo şekline getirin, yağlanmış küçük boy bir fırın tepsisine ortasından başlayıp spiral şeklinde sarın ve diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tamamlayın. Yufkalar tamamlanınca üzerlerine önce zeytinyağı sonra da yumurta sarısı sürün. İsteğe göre çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.