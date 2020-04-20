İç harcının yağlı olmaması için az yağda soğan ve baharatla kavrulan Kıymalı Böreğin nasıl yapıldığını inceleyelim. İster sabah kahvaltı menüsünde ister öğlen yemeği menüsünden rahatça servis edilebilir. İsterseniz kuş üzümü ve dolmalık fıstık eklenerek farklı tatlar elde edebilirsiniz. İşte karşınızda Kıymalı Börek tarifimiz:
Malzemeler;
- 3 adet yufka
- Yarım çay bardağı sıvıyağ
- Yarım çay bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım çay kaşığı tuz
İç Harcı için:
- 1 adet orta boy kuru soğan
- Yarım çay kaşığı tuz, karabiber
- 300 gram az yağlı dana kıyma
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
Üzeri için:
- 3 Yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 çay kaşığı toz şeker
Kıymalı Börek Yemeği Yapılışı;
- Böreğin iç harcını hazırlayalım. Kuru soğanı yemeklik doğrayalım. Yağı geniş tabanlı bir tavada ısıtın, soğan pembeleşinceye kadar kavurun.
- Kıymayı katıp renk alana kadar karıştırıp kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip harcı ocaktan alalım.
- Böreklerin lezzetli olması için yumurta, sıvıyağ, süt ve yoğurdu bir kap içerisinde karıştırın.
- Tezgâh üzerine yaydığınız yufkaları dört eşit parçaya bölüp on iki adet üçgen parça elde edin.
- Hazırladığınız sütlü ve yumurtalı sıvı karışımını bir fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürün. Yufkaların geniş tarafına kıymalı harcı koyun.
- Yufkaların kenar kısımlarını içe doğru katlayıp sigara böreği sarar gibi rulo şeklinde sarın. Rulo börekleri kendi etrafında döndürdükten sonra gül şeklinde kıvırın.
- Porsiyonluk olarak hazırladığınız börekleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.
- Böreklerin üzerine sürmek için; toz şeker, yumurtanın sarısını ve yağı küçük bir kapta şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürün.
- Hazırladığınız börekleri, önceden ısıtılmış 170 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 40 dakika pişirin.
Kıymalı Börek Püf Noktaları;
- Böreğin içerisine koyduğumuz az miktardaki toz şeker böreğin daha iyi kızarmasını sağlayacaktır.
- Az yağlı olması böreğiniz tadını ve yumuşaklığını etkileyecektir.
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