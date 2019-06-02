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Kız arkadaşının hayatını hiçe saydı! Tek teker giden maganda kamerada!

İHA

İstanbul Tuzla'da motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda, şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın videosunu çeken arkadaşları da bu anları sosyal medyada paylaştı

trafik magandası

İstanbul Tuzla'daki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çekilen bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşını kucağına alan motosikletli maganda ardından trafikte tek teker ilerledi. Herkesin yüreğini ağzına getiren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İHA'daki görüntüde trafik magandası kız arkadaşı kucağında tek teker ilerliyor. Ardından vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboluyor. Öte yandan yolun kenarında dizili motosikletli gruptan bir kişi çektiği bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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