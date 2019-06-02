İstanbul Tuzla'daki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çekilen bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşını kucağına alan motosikletli maganda ardından trafikte tek teker ilerledi. Herkesin yüreğini ağzına getiren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
İHA'daki görüntüde trafik magandası kız arkadaşı kucağında tek teker ilerliyor. Ardından vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboluyor. Öte yandan yolun kenarında dizili motosikletli gruptan bir kişi çektiği bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
YORUMLAR