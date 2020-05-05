Kız Babası filminin konusu ne? Kız Babası oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Kız Babası filmi ilk olarak 2018 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Kız Babası filminden detaylar haberimizde...

KIZ BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Süleyman Seçik'in oturduğu Kız Babası filminin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Derya Alabora ve Melis Tüzüngüç yer alıyor.

KIZ BABASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kız Babası, istemediği biriyle evlenmek isteyen kızını vazgeçirmeye çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Adil, ailesini geçindirmek için taksicilik yapan bir adamdır. Eşi ve iki kızı ile mutlu bir yaşam süren Adil’in hayatı kızının sevgilisi olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. Adil’in kızı, Bahadır adında boksörlük yapan bir çocukla görüşmektedir. Ancak Adil, Bahadır’ın tehlikeli bir adam olduğunu düşünür. Kızının birkaç güne Bahadır ile görüşmekten vazgeçeceğini uman Adil, aldığı haberle tamamen yıkılır. Bahadır evlenme teklifi etmiştir ve genç kadın bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul eder. Adil ise bu evliliğe kesinlikle karşıdır. Evlenmesine karşı olduğu tüm sebeplerde haklı olan Adil, kızının bu gerçeklerin farkında olmadığını anlar. Adil, bu evliliği engellemek için kızının gerçekleri görmesini sağlamaya kararlıdır. Kendisini zorlu bir mücadelenin içerisine sokan Adil, kızının gözünü açıp evlenmesini engellemeyi başarabilecek midir?