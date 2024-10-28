Kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çekti... Çevredekiler darbetti

Bayrampaşa'daki olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı.

Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti.

Durumu fark eden diğer müşteriler, iki şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.Ö., ve H.M., kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşlar şüphelileri bir süre kovaladı.

Şüphelilerden T.Ö. kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı. Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına aldı.