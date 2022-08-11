Kız kardeşi açıkladı: Kuzey Kore lideri de COVID-19'a yakalanmış 0:00 / 0:00

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Kuzey Kore, pandeminin başlamasından 2 yıl sonra mayısta ülkedeki ilk COVID-19 vakalarının tespit edildiğini duyurmuştu. Salgın COVID-19 olarak tanımlanmasa da 'yüksek ateş'e yol açan salgınların görüldüğü bildirilmişti.

29 TEMMUZ'DAN BU YANA SALGIN GÖRÜLMEDİ Görsel: Associated Press Kuzey Kore kaç kişinin toplamda hastalığa yakalandığını tam olarak bildirmese de günlük hasta sayılarını belirli aralıklarla açıkladı. Açıklamalara dayaranak yaklaşık 4.77 milyona kişinin virüse yakalandığı tahmin edilse de 29 Temmuz'dan bu yana bu tür yeni vakalar kaydedilmedi. Kuzey Kore'nin KCNA haber ajansı Perşembe günü virüse karşı zafer ilan edildiğini ve ülkenin lideri Kim'in anti-salgın önlemlerin kaldırılmasını emrettiğini açıkladı.

KIM DE HASTALIĞI AĞIR ATLATMIŞ Görsel: Associated Press Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong ise askeri yetkililere hitap ettiği bir toplantıda abisinin de yüksek ateş semptomlarından muzdarip olduğunu söyleyerek COVID-19'u atlattığı imasında bulundu. Kim Yo Jong "Yüksek ateşle ciddi şekilde hastala olmasına rağmen salgında mücadelenin sonuna gelene kadar halkı yüzüstü bırakmayı hiç aklından geçirmedi” dedi.