Kız Kulesi'ne ilişkin iddialara yanıt 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

"HER BİRİ ALANINDA UZMAN OLAN KİŞİLERLE ÇALIŞILIYOR"

Sosyal medyada yer alan 'Kız Kulesi'ne Salacak'tan bakılınca arkası görünüyor' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakanlık kaynakları 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan Kız Kulesi Restorasyonu'nda alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin'in görev aldığını bildirdi.

"KÜLAH KORUMA AMAÇLI OLARAK YAPIDAN UZAKLAŞTIRILDI"

Ayrıca restorasyonda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocaların kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda ilerlediğinin çizildi. Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve 2022 yılı sonunda tamamlanması planlandığı kaydedildi.

KIZ KULESİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI BİTİNCE BÖYLE OLACAK

Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan Kız Kulesi'nin restorasyonu bittiğinde tarihi yapının görüntüsü böyle olacak.



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