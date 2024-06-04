Kız meselesi cinayeti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sultangazi'de yaşayan lise arkadaşlarının arası 2 yıl önce kız meselesi yüzünden açılmıştı. Taraflar pazar gecesi yolda karşılaştı. Çıkan kavgada biri diğer iki kişiyi bıçakladı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.
Giriş: 04.06.2024 - 19:57 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:58
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sultangazi'de yaşayan lise arkadaşlarının arası 2 yıl önce kız meselesi yüzünden açılmıştı.
Taraflar pazar gecesi yolda karşılaştı.
Çıkan kavgada biri diğer iki kişiyi bıçakladı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.
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