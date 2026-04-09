        Kız yurduna gizlice girdi, yakalandı! | Son dakika haberleri

        Kız yurduna gizlice girdi, yakalandı!

        İstanbul Sarıyer'de İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 09.04.2026 - 09:29
        Kız yurduna gizlice girdi, yakalandı!
        Sarıyer'de, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğunun belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

        Yapılan çalışma sonucu kimliği tespit edilen M.K. (28), ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

        İTÜ REKTÖRÜ PROF.DR.MANDAL'DAN AÇIKLAMA

        İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa müdahale edildiğini belirterek, sürecin emniyet birimlerine intikal ettirildiğini ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

        Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti: "Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına, sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."

