KIZAMIK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Hastanın 10 gün süreyle izole edilmesi uygundur.

Ateş düşünceye kadar yatak istirahati gerekir.

Bakterilere bağlı komplikasyon gelişmediği sürece antibiyotik tedavisi verilmemelidir.

Kızamığa eşlik eden ateş varsa ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Aspirin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu gibi durumlarda aspirin kullanılması reye sendromu gibi çok daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Çocuğunuzun bol su tüketmesine özen gösterin.

Öksürük veya boğaz ağrısı için hava yollarını rahatlatacak nemlendiriciler kullanılabilir

Parlak ışığın rahatsız ettiği durumlarda çocuğunuzu güneş ışığından uzak tutup güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Kızamık ile birlikte zatürre veya kulak enfeksiyonu gelişirse doktorun önerdiği bir antibiyotik kullanılabilir.

A vitamini takviyesi şikayetlerin daha az yaşanmasına yardımcı olabilir.

Bebekler dahil, aşılanmamış insanlar virüs bulaşmasından 72 saat sonra kızamık aşısı yapılabilir.

Hamile kadınlar, bebekler ve hastalığa maruz kalmış bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bağışıklık serum globülini adı verilen bir protein enjeksiyonu kullanılabilir. Virüse maruz kaldıktan sonraki altı gün içinde verildiğinde, bu antikorlar kızamık oluşumunu önleyebilir veya şikayetleri azaltabilir.

Şu durumlarda doktora başvurun:

Çocuğunuz kızamık geçiriyor, öksürüğü giderek kötüleşiyor veya balgam çıkarıyorsa virüslere bağlı zatürree (pnömoni) gelişmiş olabilir.

Çocuğunuz kızamık geçiriyor ve döküntü başladıktan sonraki hafta içinde sürekli uyku eğilimindeyse, huzursuz ve gerginse, sayıklıyorsa veya şiddetli kasılmaları varsa beyin iltihabı gelişmiş olabilir.

Çocuğunuz kızamık geçiriyor ve aynı zamanda da işitme güçlüğü veya kulak ağrısı çekiyorsa orta kulak iltihabı gelişmiş olabilir.