Genelde kış aylarının son dönemlerinde ve ilkbaharda ortaya çıkan bir virüsün sebep olduğu Kızamık hastalığı oldukça bulaşıcı bir hastalık olarak ortaya çıkar. Bebekler ve hamileler de çok daha tehlikeli olan Kızamık hastalığı aşının kullanmadığı bölgelerde ölümle sonuçlandığı görülmüştür. Vücut üzerinde halsizlik ve aşırı ateşlenme gibi belirtiler gösteren bu hastalık genelde bir mikrobun ağız ve burun boşluğun da yer edinmesi ile yerleştikten bir hafta sonra içerisinde kendini belli etmeye başlar ve bulaşıcı olma özelliği taşır. Özellikle küçük çocuklarda görülen Kızamık hastalığı çocukluk yaşlarda çıkarılmadığı takdirde mutlaka yetişkin bir yaşa geldiğinde geçirmek mümkün olmaktadır. Kızamık hastalığı vücudun bağışıklık oluşturulmasıyla yeniden geçirme ihtimali yoktur. Yani kişi mutlaka bu hastalığı bir kere hangi yaşta olursa olsun yaşar.

Kızamık hastalığının belirtileri

Kızamık hastalığı ilk aşama içerisinde ateşin yükselmesi ile başlar ve daha sonra rahatsız edici bir şekilde ateş daha çok yükselir. Titreme ve ağız içinde beyaz aftlar görülür. Gözlerin içi koyu kırmızı olur. Öksürük kuru bir şekilde rahatsız edicidir vücut üzerinde döküntüler kırmızı lekeler ortaya çıkar. Hasta bu dönemde zayıf bir vücut yapısına sahiptir ve bağışıklık sistemi zayıflar. Genelde bademciklerde şişme oluşur lekelerin zaman içerisinde daha belirgin hal almasıyla hastalığın en büyük evresi yaşanmış olur.

Kızamık aşısı özellikle bebeklik dönemlerinde 12 aylık iken bu aşının yapılma süreci başlar ve 16. aya kadar devam eder. Bu süreler içerisinde mutlaka bu aşının yaptırılması ileriki zamanlarda ucuz atlatmak için önem taşımaktadır. 4 ile 6 yaş arası dönemde ikinci kızamık aşısı yaptırılmalı 2 dönem oluşan bu aşı sayesinde bağışıklık sisteminin gelişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aşı yetişkinlerde ya da hamilelik öncesinde de uygulanır. Hamileyken aşı yapılması tehlikelidir. Hamilelik öncesinde yapılan aşı bağışıklık sistemini güçlendirici özellik taşır.

Kızamık hastalığında tedavi nasıldır?

Kızamık hastalığı tedavisi genelde aile tarafından evde sağlanmaktadır. Kızamık adına üretilmiş olan ve kesin bir sonuca ulaştıran bir tedavi yöntemi henüz bulunmamıştır. Ancak ateş düşürücü ve sakinleştiriciler ile doktorlar tarafından ağrısız geçirilmesi sağlanır. Öncelikle evde 20 derece altında bir sıcaklık oluşturulmalıdır. Islak bir bezle ateşin düşürülmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca beslenme açısından oldukça önemli gıdalar tüketilmelidir. Özellikle protein içeren kırmızı et süt ve süt ürünleri yeşil sebzeler ve C vitamini içeren meyveler bolca tüketilmelidir. Bunun yanı sıra hastanın odası sık sık havalandırılmalı ve ateşini düşürecek şekilde bir ortam hazırlanmalıdır. Döküntülerin olmuş olması halinde kaşınmaya başladığında kesinlikle kaçınılması gereklidir. Hastanın kesinlikle güneşle temasından kaçınılmalıdır. Belli bir aşamadan sonra kızamık belirtileri yavaş yavaş azalarak vücut normal haline dönmeye başlar. Bu arada bol su tüketimine önem vermek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenmenin sağlanması mutlaka şarttır.