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        Haberler Televizyon Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 8 Nisan 2024 FOX TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

        Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu?

        FOX TV ekranlarında her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar bu akşam yayın akışında yer almıyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın olduğu dizinin izleyicileri "Bu akşam Kızıl Goncalar neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap arıyorlar. İşte 8 Nisan 2024 FOX TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:53
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        Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin izleyicileri Kızıl Goncalar'ın neden olmadığını merak ediyor. İşte 8 Nisan 2024 FOX TV yayın akışı ile "Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        2

        KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI?

        Kızıl Goncalar bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak.

        3

        KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Dizinin 14. bölümü 15 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak

        4

        FOX TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2024

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        Saat: 19:00 - 22:00 (180 dakika)

        Kızıl Goncalar (Tekrar)

        Saat: 20:00 - 23:15 (195 dakika)

        Korkma Ben Yanındayım

        Saat: 23:15 - 02:00 (165 dakika)

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