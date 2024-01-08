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        Haberler Televizyon Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 8 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar dizisi yeni bölüm ne zaman?

        Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok?

        FOX TV ekranlarında her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar bu akşam yayın akışında yer almıyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın olduğu dizinin izleyicileri "Bu akşam Kızıl Goncalar neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap arıyorlar. İşte 8 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:19
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        Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizinin izleyicileri Kızıl Goncalar'ın neden olmadığını merak ediyor. İşte 8 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile "Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

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        KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yayın akışında yer almıyor. Dizinin yapımcısının yaptığı açıklama ise şu şekilde;

        "Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncaların yayınını yapamıyoruz."

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        KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünün 15 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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