Türk Kızılay, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı itibariyle gençlerin eğitimi ve gelişimi konularındaki çalışmalarına hız vermeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda, var olan eğitim projelerini yeniden formüle eden Kızılay, özellikle Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki, özel eğitim sınıflarındaki öğrencilere desteğini artıracağını, ülke genelindeki tüm öğrencilere ise 'Güvenli Yaşamı Öğreniyorum' kitaplarıyla ulaşacağı açıkladı.

'30 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA EĞİTİM GÖRÜYOR'

Kurumdan yapılan açıklamada, yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Türk Kızılay'ın, özel eğitime gereksinim duyan çocukların toplum içinde bağımsız yaşamaları, temel yaşam becerilerini geliştirmeleri ve akranları ile aynı okula devam edebilmelerini sağlayan özel eğitim çalışmaları kapsamında, sınıfların donanımını sağladığı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu özel eğitim sınıflarında, ilkokul ve ortaokulda 30 binin üzerinde özel gereksinimleri olan öğrencinin eğitim aldığı belirtilirken, okul ve kurumlarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansı ve özellikleri göz önünde bulundurularak, özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak daha çok özel eğitim sınıfının açılmasına ihtiyaç olduğu bildirildi.

Türk Kızılay, 2013 yılında “Sen Çok Özelsin” sloganı ile başlattığı proje kapsamında bugüne kadar 139 sınıfın tefrişatının yapıldığını kaydetti.

Özel eğitime ihtiyacı olan yaklaşık bin 465 çocuk ve genç için el-göz koordinasyon, motor beceri geliştirmeye yönelik renkli, sesli, dokunarak öğrenmeyi-kavramayı hedefleyen çeşitli eğitici materyallerle sınıfları donatan Kızılay'ın, yeni dönemde, özel eğitime ihtiyaç duyan daha fazla çocuğa hizmet sunabilmek için kurumsal bağışçıların yanı sıra bireysel bağışçıların desteğine de ihtiyaç duyduğu belirtildi.

'YATILI OKULLARA ÖZEL PROJE YÜRÜTÜLÜYOR'

Türkiye genelindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda (YİBO) eğitim gören öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Geleceğe El Uzat" sloganıyla 2018 yılı ortasında bir proje başlatan Kızılay'ın, öğrencilere maddi desteğin yanı sıra eğitim araç ve donanımlarının temini, giyim desteği, internet erişimi, laboratuvar oluşturulması, ücretsiz kurs ve etüt imkanı sağlanması, beslenme imkanlarının artırılması konularında da çalışmalar yürüttüğü açıklandı.

Toplanan yardımların Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle söz konusu okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere Kızılay tarafından ulaştırıldığı bildirildi.

GÜVENLİ YAŞAM KİTABI 15 YILDA 21 KEZ BASILDI

2004 yılında, öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin afetler, afetlere hazırlık, güvenlik, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve insani değerler konularında bilinç düzeyini artırmak için konunun uzmanlarına hazırlattırılan Kızılay İle Güvenli Yaşamı Öğreniyorum kitabının, bugüne kadar 21'inci kez baskısının yapıldığı ve 853 bin 673 öğrenci ile 51 bin 776 öğretmene ulaştırıldığı kaydedildi.

Gerek Genel Merkezi, gerekse şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs yardımında da bulunan Kızılay'ın, bunun yanı sıra eğitim tesisleri de inşa ettiği bildirildi. Bu noktada okul öncesi eğitim tesisleri inşa etmek için projeleri bulunan Kızılay'ın, üniversite öğrencileri için de yurt hizmeti verdiği ve ücretsiz kıyafet yardımı yaptığı bilgisi paylaşıldı.

'HAYATIN BİRÇOK ALANINDA AKTİF ROL ALIYORUZ'

Kızılay’ın sadece afete müdahale ve kan bağışı konusunda değil, hayatın birçok alanında aktif olarak rol oynadığını belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Eğitime olan desteğimiz bu çalışmaların başında geliyor. Onbinlerce öğrencimize maddi destekte bulunuyoruz. Eğitim tesislerinin şartlarını iyileştiriyoruz. Bağışçılarımızın bize olan güveni ve önümüze koyduğu hedefle yeni projeler hayata geçiriyoruz. Kızılay tarihimiz bu tür eğitim çalışmalarıyla dolu. Tarihin bize yüklediği misyonu yeni dönemde çok daha yukarılara taşıyacağız. Bunu bağışçılarımız desteğiyle başaracağız" dedi.