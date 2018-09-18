Kızılcık, ortalama 1 metreye kadar uzayabilen bodur ağaçlarda yetişen bir meyvedir. Bilimsel adı Vaccinium Macrocarpon’dır. Boyları 2-2.5 cm kadardır. Çok keskin ve ekşi tatlarından dolayı, kızılcıklar nadiren çiğ olarak yenir. Eski çağlardan beri tıbbi amaçlarla kullanılan Kızılcık, Phyto-besinleri açısından zengin C vitamini ve lif ile yüklüdür. Çok yönlü sağlık faydalarının yanında aynı zamanda diş çürüklerini önleme, idrar yolu enfeksiyonu ve enflamatuar hastalıklardan korunmayı sağlayan çeşitli kimyasal maddeler içerir. Peki kızılcığın tüm faydaları nelerdir?

KIZILCIĞIN FAYDALARI

Antioksidan kaynağı

Çilek, ahududu, ıspanak, brokoli ve kiraz gibi hemen hemen tüm meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanların hastalıklarla mücadelede başarılı olduğunu biliyor muydunuz? Bir fincan kızılcıkta 8,983 antioksidan bulunur. Aklınızda bulunsun!

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler (İYE)

İdrar yolu enfeksiyonları, idrarda normal seviyelerin üzerinde olan belirli mikroorganizmaların varlığına işaret eder. Bu enfeksiyonlar mesanede gelişebilir ve böbreklerde, böbrek parankimine veya prostatta bakteriyel prostatite yol açan sistitlere neden olabilir. Kızılcıktaki yüksek seviyedeki proantosiyanidinler, bazı bakterilerin, idrar yolu duvarlarına yapışmasını azaltarak, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Beyin gücünü artırır

Kızılcıklarda bulunan antioksidan ve antienflamatuar bileşikler, hafıza ve konsantrasyonu geliştirebilir. Bu yüzden eğer zinde kalmak isterseniz, günlük olarak kurutulmuş kızılcıklardan atıştırmak isteyebilirsiniz.

Kansere karşı etkili olur

Araştırmalar kızılcıkların tümör progresyonunu yavaşlatmakta faydalı olduğunu ve prostat, karaciğer, meme, yumurtalık ve kolon kanserine karşı olumlu etki gösterdiklerini gösterdi.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kızılcık suyunun vücutta biriken yağlar üzerinde emülsifiye edici etkisi vardır ve bu da kilo vermeye yardımcı olur. Kızılcık, lif açısından zengin olduğu için, aynı zamanda kişinin daha uzun süre tok kalmasını sağlıyor.

Diş çürüğü ile mücadele

Araştırmacılara göre, kızılcıklarda bulunan proantosiyanidinler, bakterilerin dişlere yapışmasını önleyerek diş çürümelerini önler. Tamamen doğal olan kızılcıkların diş sağlığını koruduğunu unutmayın.

Cildi besler

Kızılcıklar cildi besler ve daha esnek hale getirir. Kızılcığın güçlü antioksidan özellikler göstermesine sebep olan C ve E vitamini, mineraller ve diğer bileşenler cildin zararlı maddelerden arınmasını sağlıyor. Bu da ışıl ışıl bir cildin yanı sıra, erken yaşlanma gibi etkileri azaltıyor.

Bağışıklığı artırır

Kızılcıklar antioksidanlar ve fitokimyasallar bakımından zengin olduğundan, sağlıklı bir bağışıklık sistemini geliştirirerek hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Kalp sağlığı

İngiliz Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, günde bir bardak şekersiz kızılcık suyu içenler, HDL kolesterol düzeylerini, yani iyi kolesterolü yaklaşık% 10 arttırmaktadır. Kızılcıklarda bulunan polifenoller de trombosit birikimini önleyerek, kan basıncını düşürür kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

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