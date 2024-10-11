Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Kızılcık Şerbeti 71. Bölümünde neler olacak?
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti 71. Bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde, sürpriz bir şekilde karşılaşan Doğa ve Fatih'in derin sohbeti, ''Doğa ve Fatih barışıyor mu?'' sorusunu akıllara getirecek. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 71. yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri haberimizde…
Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan, Feyza Civelek gibi başarılı oyuncuları buluşturan Kızılcık Şerbeti 71. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 71. yeni bölüm izle linki haberimizde...
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 71. bölümü ile 11 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 71. bölümünde; Fatih ve Doğa’nın evliliklerindeki sorunlardan bunaldıkları bir akşam tesadüfen karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gitmiştir.
Pembe’nin de ısrarıyla Fatih artık Görkem’e eskisi kadar uzak davranmamaya başlar. Ancak aklı kızı ve Doğa’dadır. Bu arada amcasına olan kızgınlığı ilk günkü şiddetiyle devam etmektedir.
Metehan ve Ezgi’nin ilişkisi gün be gün gelişmektedir. Bu gidişat Ömer ve Cansu’nun da daha sık bir araya gelmesine neden olacaktır.
Görkem tarafından kurulan tuzağa düşen Mustafa, yavaş yavaş oyunun içine çekilmektedir.
Yeni işi olan yayınevinde bir kitabın çıkarılmasına ön ayak olan Kıvılcım’ın başına birtakım dertler açılacak, Cemal’in onu kurtarma çabası altından ise bambaşka nedenler çıkacaktır.
İşte Kızılcık Şerbeti 71. bölüm kareleri...