Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Kızılcık Şerbeti 73. Bölümünde neler olacak?
Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi, 25 Ekim Cuma akşamı 73. Bölümüyle ekrana geliyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'I başrolde buluşturan Kızılcık Şerbeti 73. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde Fatih, Ömer'den intikam almak için Cansu ile ilişkiye girer. Tamamen çıkar ilişkisine dayalı bu birlikteliğin sonucunda kazanan tarafın kim olacağı merak konusudur. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri...
Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 25 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 73. bölüm izle ekranı diziyi internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde, Fatih ve Ömer arasındaki gerilim yükselerek devam eder. Mustafa ise git gide Görkem güdümlü Hale’nin tuzağına çekilir. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça…
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 73. bölümü ile 25 Ekim Cuma akşamı izleyicisi ile buluşuyor.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 73. bölümünde; Fatih, Ömer’den intikam almak için Cansu ile ilişkiye girmiştir.
Tamamen çıkar ilişkisine dayalı bu birlikteliğin sonucunda acaba kazanan taraf kim olacaktır.
Nilay’ın oğluna yapacağı diş buğdayı her iki ailenin de tüm kadınlarını bir araya getirecektir.
Cemal, Kıvılcım’ı yakın markajda tutmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmektedir.
Görkem’in kötücül hesapları sonucunda Nursema ve Firaz iş ortağı olarak bir atölye açarlar.
Her ne kadar birbirlerinden hoşlanmasalar da ikisinin de devam etmek için geçerli nedenleri vardır.
Şirkette ise Fatih ve Ömer arasındaki gerilim yükselerek devam ediyordur.