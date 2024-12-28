O SAHNELER 3 GÜNDE ÇEKİLDİ!

Tüm oyuncu kadrosunun yer aldığı yangın sahnesinin zorlu çekimleri üç günde tamamlandı. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı yangın sahneleri için bir mekan özel olarak sıfırdan hazırlandı. Kosovalı şarkıcı Morena’nın sahne aldığı özel davet için oyuncular ve figüranlar için yedekli olarak yaklaşık 200 kostüm hazırlandı. Yangın ve patlama sahnesi için özel efekt uzmanlarının çalıştığı bölüm, 2024 yılına veda ederken unutulmaz sahneleriyle akıllara kazındı.