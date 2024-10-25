Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Her bölümü iple çekilen dizinin 25 Ekim Cuma akşamı 73. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak iki gündür dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken tekrar bölümleri yayına veriliyor. Haliyle dizinin sıkı takipçileri şimdiden ‘’Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. 25 Ekim Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti 73. Bölüm tarihi sorgulamaları hız kazandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?