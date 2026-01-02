Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm merakla bekleniyor. Yılbaşı haftası nedeniyle pek çok dizinin yeni bölümü ekrana gelmiyor. Normalde bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Kızılcık Şerbeti Show TV yayın akışında yer almadı. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kızılcık Şerbeti 120.bölüm için geri sayım sürüyor. Heyecan dolu anların yaşandığı dizinin son bölümünde Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilmiştir. Dizinin yeni bölümünü merak edenler Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Kızılcık Şerbeti neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?
Kızılcık Şerbeti bu akşam ekranlarda olmayacak. Onun yerine Aile Arasında yerli komedi filmi saat 20:00'da izleyiciyle buluşacak.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm haftaya 9 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti 119. Bölüm (Son Bölüm)
Kızılcık Şerbeti 119. Bölümünde; Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Abdullah, Asil’in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih’le paylaşır sonra Asude’ye bilip bilmediğini sorar. Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır. Özellikle Başak bu konudan çok rahatsız olur ve dile getirir. Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir. Nilay, Abdullah’tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkan açmak için harekete geçer. Çimen ve Emir’in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine aşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır. Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade’den sonra Başak’tan yana gelen itiraflar geceye damgasını vurur.