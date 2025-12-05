Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV’de Kızılcık Şerbeti 116.bölüm tamamı izle

Cuma akşamlarının ekrana kilitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti 116.bölüm bu akşam yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 116.bölüm tamamı izle seçeneği ve tüm detaylar

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik yükselerek devam etmektedir.

Başak’ın hem kendi ailesini hem Fatih’in ailesini kurtarmak için Fatih’le evleneceğiz haberini vermesi herkeste büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Ancak Fatih de durumları anlayarak Başak’a ayak uydurur. Böylece herkesin bu duruma inanmaktan başka çaresi kalmaz. Artık kız isteme zamanıdır. Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik yükselerek devam etmektedir. Bunda Ömer’in asistanını da payı büyüktür. Çocuklarının yanına gelmesiyle çok mutlu olan Salkım, eve neşe saçmaya devam ediyordur. Fatih’in evleneceğini Emir’den duyan Çimen şoke olur, bunu annesine nasıl söyleyeceği konusunda dertlenir. Ünallar’ın şirkette daha da güçleneceğini düşünen Asil, harekete geçerek onlarla arasını düzeltmeye çalışır. Nursema’nın sürekli birisiyle mesajlaşmasına dikkat kesilen Nilay, bu işin peşine düşer, sonunda öğrendiği gerçek büyük bir sürpriz olacaktır.