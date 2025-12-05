Habertürk
        Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 116.bölüm tamamı izle

        Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV’de Kızılcık Şerbeti 116.bölüm tamamı izle

        Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin rol aldığı dizide bu hafta Başak'ın hem kendi ailesini hem Fatih'in ailesini kurtarmak için Fatih'le evleneceğiz haberini vermesi herkeste büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Heyecan dolu bölümü canlı izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti izle seçeneği ve yeni bölüm özeti

        Giriş: 05.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:29
        Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
        Cuma akşamlarının ekrana kilitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti 116.bölüm bu akşam yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 116.bölüm tamamı izle seçeneği ve tüm detaylar

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik yükselerek devam etmektedir.

        Başak’ın hem kendi ailesini hem Fatih’in ailesini kurtarmak için Fatih’le evleneceğiz haberini vermesi herkeste büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Ancak Fatih de durumları anlayarak Başak’a ayak uydurur. Böylece herkesin bu duruma inanmaktan başka çaresi kalmaz. Artık kız isteme zamanıdır. Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik yükselerek devam etmektedir. Bunda Ömer’in asistanını da payı büyüktür. Çocuklarının yanına gelmesiyle çok mutlu olan Salkım, eve neşe saçmaya devam ediyordur. Fatih’in evleneceğini Emir’den duyan Çimen şoke olur, bunu annesine nasıl söyleyeceği konusunda dertlenir. Ünallar’ın şirkette daha da güçleneceğini düşünen Asil, harekete geçerek onlarla arasını düzeltmeye çalışır. Nursema’nın sürekli birisiyle mesajlaşmasına dikkat kesilen Nilay, bu işin peşine düşer, sonunda öğrendiği gerçek büyük bir sürpriz olacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE

        Kızılcık Şerbeti canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Dizi başladığı zaman link aktif olacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

