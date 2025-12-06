Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti', izleyicileri ekrana kilitledi

        'Kızılcık Şerbeti', izleyicileri ekrana kilitledi

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Nursema'nın eski sevgilisiyle mesajlaştığını öğrendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 13:38 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mesajlaştığı kişiyi öğrendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam sürükleyici bölümüyle ekrana geldi.

        'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 6.60 izlenme oranı, 15.63 izlenme payı, Total grubunda; 5.89 izlenme oranı, 19.49 izlenme payı, AB’de ise 5.77 izlenme oranı, 14.20 izlenme payı elde etti.

        Yayınlanan bölümde, Fatih ve Başak’ın yıldırım aşk oyunu, evliliğe doğru hızla ilerlerken Nilay’ın, Nursema’nın mesajlaştığı kişiyi öğrenmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

        REKLAM

        116'NCI BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan 116'ncı bölümünde, Kıvılcım ve Ömer’in merakla beklenen yüzleşmesi ekrana geldi. Kıvılcım, bebeğini görmeye gelmediği için yaşadığı hayal kırıklığını dile getirince Ömer sakin kalamadı. Suçsuz yere hapis yatmasına neden olduğu Kıvılcım’a öfkesi dinmeyen Ömer, Kıvılcım’ı affetmekten korktuğu için görüşmekten kaçındığını ilk kez itiraf etti.

        Ömer ve Kıvılcım yüzleşti;

        Fatih, Başak’ın, Abdullah’ın hayatını korumak için ortaya attığı evlilik oyununu ailesine karşı sürdürmek zorunda kaldı. Bölümde birbirlerini yakından tanımaya başlayan Fatih ve Başak, akşam yemeğinde bir araya gelerek zoraki evliliklerinin planını yaptılar.

        Fatih, Başak ile evlilik konusunu netleştirdi;

        Fatih’in, Başak’la yapacağı evlilikle Ünal ailesinin daha da güçleneceğini düşünen Asil, Abdullah’la arasındaki buzları eritmek için köşke gitti. Abdullah ve Salkım’ın evliliğini tebrik etmek isteyen Asil’i sıcak karşılayan kişi ise Salkım oldu.

        Salkım’ın, Asil’e hediye vermek isterken yaşanan karışıklık ise ekran başındaki izleyenleri kahkahaya boğdu. Ünal ailesi Başak’ı istemek için Keskinler’le bir araya geldi. Ailelerin tanıştığı sahnede Abdullah, Fatih’e, Başak’ı istedi.

        Aileler, Fatih ile Başak’ın isteme töreninde gerildi;

        REKLAM

        Bölümün finaline doğru Ömer, bebeğini görmek için Kıvılcım’a gelirken, Nilay Nursema’nın mesajlaştığı kişinin kimliğini öğrendi. Nursema’nın telefonuna habersiz ulaşan ve yakalanan Nilay’ın “Exten next olmaz” sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “ÖMER DE BEN DE ŞOK OLDUK!”

        Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünden heyecan dolu tanıtım izleyiciyle buluştu. Nilay, Nursema’nın eski sevgilisi ile mesajlarını yakaladığını söylerken Salkım’ın Nursema hakkındaki söylemleri dikkat çekiyor.

        Başak, Fatih’in kızı Cemre ile tanışırken Salkım, Abdullah ve Ömer arasındaki küskünlük için harekete geçiyor. Salkım’ın Ömer ve Bade’nin arasını yapmaya çalıştığı tanıtıma Ömer’in Bade ile yakınlaşması damga vuruyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        'Kızılcık Şerbeti’nin 117'nci Bölüm Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası