'Kızılcık Şerbeti', izleyicileri ekrana kilitledi

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam sürükleyici bölümüyle ekrana geldi.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 6.60 izlenme oranı, 15.63 izlenme payı, Total grubunda; 5.89 izlenme oranı, 19.49 izlenme payı, AB’de ise 5.77 izlenme oranı, 14.20 izlenme payı elde etti.

Yayınlanan bölümde, Fatih ve Başak’ın yıldırım aşk oyunu, evliliğe doğru hızla ilerlerken Nilay’ın, Nursema’nın mesajlaştığı kişiyi öğrenmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Dizinin yayınlanan 116'ncı bölümünde, Kıvılcım ve Ömer’in merakla beklenen yüzleşmesi ekrana geldi. Kıvılcım, bebeğini görmeye gelmediği için yaşadığı hayal kırıklığını dile getirince Ömer sakin kalamadı. Suçsuz yere hapis yatmasına neden olduğu Kıvılcım’a öfkesi dinmeyen Ömer, Kıvılcım’ı affetmekten korktuğu için görüşmekten kaçındığını ilk kez itiraf etti.

Ömer ve Kıvılcım yüzleşti;

Fatih, Başak’ın, Abdullah’ın hayatını korumak için ortaya attığı evlilik oyununu ailesine karşı sürdürmek zorunda kaldı. Bölümde birbirlerini yakından tanımaya başlayan Fatih ve Başak, akşam yemeğinde bir araya gelerek zoraki evliliklerinin planını yaptılar.

Fatih, Başak ile evlilik konusunu netleştirdi;

Fatih’in, Başak’la yapacağı evlilikle Ünal ailesinin daha da güçleneceğini düşünen Asil, Abdullah’la arasındaki buzları eritmek için köşke gitti. Abdullah ve Salkım’ın evliliğini tebrik etmek isteyen Asil’i sıcak karşılayan kişi ise Salkım oldu.

Salkım’ın, Asil’e hediye vermek isterken yaşanan karışıklık ise ekran başındaki izleyenleri kahkahaya boğdu. Ünal ailesi Başak’ı istemek için Keskinler’le bir araya geldi. Ailelerin tanıştığı sahnede Abdullah, Fatih’e, Başak’ı istedi.

Aileler, Fatih ile Başak’ın isteme töreninde gerildi;

REKLAM

Bölümün finaline doğru Ömer, bebeğini görmek için Kıvılcım’a gelirken, Nilay Nursema’nın mesajlaştığı kişinin kimliğini öğrendi. Nursema’nın telefonuna habersiz ulaşan ve yakalanan Nilay’ın “Exten next olmaz” sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu.