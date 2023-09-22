'Kızılcık Şerbeti' kadrosunda yeni isimler
SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu
Başarılı oyuncu Kayra Şenocak, Bahtiyar Memili ve genç oyuncular Gizem Yanık, Aysun Demir Kurtuldu, “Kızılcık Şerbeti”nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.
Kayra Şenocak, dizide başarılı bir iş adamı olan Ertuğrul İslamoğlu karakterine hayat veriyor. Sanata düşkün, koleksiyoner bir iş adamı olan Ertuğrul, Nursema’nın hat çalışmalarına hayran kalacak ve onunla tanışmak isteyecek.
Gizem Yanık, Ertuğrul’un kızı Mihriban’a, Aysun Demir Kurtuldu ise Neslihan karakterine hayat verecek.
Nilay’ın yakın akrabası olan Zülkar karakterini ise Bahtiyar Memili canlandıracak.
Kolay yalan söyleyen, kendine inandırma gücü kuvvetli, pratik zekalı, entrika çevirme potansiyeli yüksek biri olan Zülkar’ın, Ünal ailesine girebilmek için türlü oyunlara başvurması dizide renkli anlara sahne olacak.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği "Kızılcık Şerbeti", bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.