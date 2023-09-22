'Kızılcık Şerbeti' kadrosunda yeni isimler

Başarılı oyuncu Kayra Şenocak , Bahtiyar Memili ve genç oyuncular Gizem Yanık, Aysun Demir Kurtuldu , “ Kızılcık Şerbeti ”nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

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Kayra Şenocak, dizide başarılı bir iş adamı olan Ertuğrul İslamoğlu karakterine hayat veriyor. Sanata düşkün, koleksiyoner bir iş adamı olan Ertuğrul, Nursema’nın hat çalışmalarına hayran kalacak ve onunla tanışmak isteyecek.