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Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran güzel oyuncu Evrim Alasya, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Ünlü ismin sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri sevenleri tarafından iltifat yağmuruna tutuluyor.

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  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!

    Yayınlandığı ilk günden beri geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ve cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekiyor.
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!

    Kızılcık Şerbeti’nde hakim bir baba ve ev hanımı annenin en büyük kızı olarak dünyaya gelen Kıvılcım, köklü bir lisede müdürdür. Doğa ve Çimen adında iki kızı olan Kıvılcım’ın hayattan tek istediği evlatlarının kariyer sahibi olmasıdır. Rolü üstlenen Evrim Alasya, sosyal medyada başarılı oyunculuğuna dair sık sık övgü alıyor.
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!

    Daha önce Ihlamurlar Altında, Muhteşem Yüzyıl, Güneş’in Kızları, Kırmızı Oda gibi projelerde boy gösteren Evrim Alasya, sosyal medya hesabını da aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!

    Güzel oyuncu Evrim Alasya'nın son pozlarına sevenlerinden, "İçimiz açıldı", "Çok duru bir güzelliğiniz var","Bakmaya doyamadık" gibi yorumlar geldi.
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!

    İşte Evrim Alasya'nın sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderileri...
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!
  • Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı! Evrim Alasya’ya övgü yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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