Kızılcık Şerbeti’nde hakim bir baba ve ev hanımı annenin en büyük kızı olarak dünyaya gelen Kıvılcım, köklü bir lisede müdürdür. Doğa ve Çimen adında iki kızı olan Kıvılcım’ın hayattan tek istediği evlatlarının kariyer sahibi olmasıdır. Rolü üstlenen Evrim Alasya, sosyal medyada başarılı oyunculuğuna dair sık sık övgü alıyor.