        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde birçok sürpriz gelişme yaşandı

        'Kızılcık Şerbeti'nde birçok sürpriz gelişme yaşandı

        SHOW TV'nin, fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelen bölümünde birçok sürpriz gelişme yaşandı. O gelişmelerden biri; 'Fatih' ile 'Başak'ın ormanda mahsur kalması, bir diğeri ise 'Çimen' ile 'Emir'in evlenmesi oldu. 'Kızılcık Şerbeti', birbiri, ardına yaşanan gelişmelerin yayınladığı dün akşam yayınlanan bölümüyle yüksek izleyici rakamlarına ulaştı

        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 13:32 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:32
        Mahsur kaldılar
        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelen bölümünde birçok sürpriz gelişme yaşandı.

        'KIZILCIK ŞERBETİNİN İZLENME PAYLARI

        • ABC1... 6.51 izlenme oranı, 15.43 izlenme payı

        • Total Grubu... 6.26 izlenme oranı, 14.99 izlenme payı

        • AB... ise 6.05 izlenme oranı, 15.98 izlenme payı

        Sosyal medyada çok konuşulan dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 2 saat 30 dakika TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölümde, Çimen ve Emir’in ailelerinden habersiz evlenmeleri yaşanacak büyük krizlerin habercisi oldu.

        121'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Kıvılcım, Asil’in yeni dijital platformunda aşk ve ilişkiler üzerine bir programa başladı. Kıvılcım’ın ilk programına ünlü gazeteci Saba Tümer konuk olurken Kıvılcım’ın, Ömer’le yaşadığı büyük aşka ithafen Saba Tümer’e yönelttiği sorular dikkat çekti.

        Kıvılcım’ın programına Saba Tümer konuk oldu;

        Bade hamilelik yalanıyla Ömer’i nikah masasına oturtmayı başardı. Ömer doğacak bebeği için bu evliliği kabul ederken Bade ilk fırsatta Kıvılcım’a giderek Ömer’le evlendiklerini söyledi. Bade’nin, Ömer’den uzak durmasını istemesiyle Kıvılcım adeta yıkıldı.

        Ömer ve Bade evlendi;

        Şehir dışında yaşayan Tuncay’ı ziyaret eden Fatih ve Başak dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazayı hasarsız atlatan ikili çiftlik evine sığındı. Aşık olmalarına rağmen gurur yapan Başak ve Fatih baş başa kalmalarına rağmen birbirlerine açılamadılar.

        Fatih ve Başak mahsur kaldılar;

        Salkım, Nursema, Nilay ve Elif, Bursa’ya günübirlik tatile giderek tarihi yerleri gezdiler. Seyir zevki yüksek bölümde Salkım, gezide eşlik eden yakın arkadaşı Neriman’ın çok beğendiği kızı Kübra’yı, Emir’le evlendirmeye karar verdi.

        Salkım gelin adayını buldu;

        Çimen’e haksızlık yaptığını anlayan Emir ayrılığa son vererek Çimen’e sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Bölümün finaline doğru Çimen ve Emir, yıldırım nikahıyla evlendikten sonra Salkım’a gittiler. Salkım’ın Neriman ve Kübra’yı köşke Emir’le tanıştırmak için davet ettiği sırada Çimen ve Emir’in eve gelmesi heyecanı doruğa taşıdı. Bölümün final sahnesinde çift evlendiklerini açıkladıklarında şoke olan Salkım bayıldı.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        “BEN VARIM KIVILCIM!”

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Çimen, Kıvılcım ve Sönmez’e evlendiğini açıklıyor. Salkım pes etmeyeceğini söylerken Nursema, Asil’e İlhami’yi bilerek işe aldığını söylüyor. Fatih ve Başak arasındaki gerginlik dikkat çekerken Kıvılcım ve Ömer’in yakınlaşması tanıtıma damgasını vuruyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 122'nci bölüm tanıtımı;

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü, saat 20.00’de SHOW TV’de!

        Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        #kızılcık şerbeti
