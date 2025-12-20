'Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ile evlenen Başak'ın eski sevgilisi ortaya çıktı

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.10 izlenme oranı, 16.58 izlenme payı, Total grubunda; 6.48 izlenme oranı, 15.77 izlenme payı, AB’de ise 5.92 izlenme oranı, 15.27 izlenme payı elde etti.

Sosyal medyada #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık üç saat TT listesinde yer alan dizide Fatih’le evlenen Başak, ortaya çıkan eski sevgilisi ile gündem oldu.

Başak ve Fatih’in merakla beklenen nikahının ekrana geldiği bölümde Başak’ın annesinin beklenmeyen vefatı izleyenleri şoke etti. Yas sürecinde olan Başak’ın en büyük destekçisi Fatih’in olduğu bölümde ikilinin sahte evliliklerinin ilk gününde yaşadığı tatlı sert didişmeler adeta büyük bir aşkın habercisi oldu.

Başak’ın annesi vefat etti;

Çimen, Salkım’a hediye ettiği bilekliği Hayat’ın kolunda görünce Emir’e sitem etti. Emir’in, Çimen’e inanmaması aralarının açılmasına neden olurken Salkım, Hayat’a verdiği bileziği geri alarak oğluna yalan söyledi. Hayal kırıklığı yaşayan Çimen’in kafasını dağıtmak için Asil’le çıktığı geceyi Emir’in basması iki aşığın ayrılmasına neden oldu.

Emir, Çimen’e öfke kustu:

Kemal bebeğin sünnet zamanının gelmesi Kıvılcım ve Ömer’in gerilmesine neden oldu. Ömer’in, oğluna sünnet düğünü yapmak istemesine Kıvılcım karşı çıktı. Ömer’le Kıvılcım’ın arasını açmak isteyen Bade bu durumu kullanarak Salkım’dan yardım istedi. Salkım’ın Kıvılcım’a davetsiz misafir olarak gittiği bölümde Emir ve Çimen’in ayrılığı aralarında gerilime neden olurken Kıvılcım, Salkım ve Sönmez’in baskısıyla sünnet düğünü yapılmasını kabul etmek zorunda kaldı.

Ömer ve Kıvılcım kavga etti;