SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 6.32 izlenme oranı, 15.09 izlenme payı, Total grubunda; 5.98 izlenme oranı, 14.52 izlenme payı, AB’de ise 5.47 izlenme oranı, 14.66 izlenme payı elde etti.

Sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 3 saat gündem olan bölümde Fatih ve Başak’ın ekrana gelen görkemli düğünü çok konuşuldu.

117'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Başak’ın annesinin isteğiyle Fatih ve Başak için büyük bir düğün yapılmasına karar verildi. Başak hasta olan annesini mutlu etmek ve şüphe çekmemek için Fatih’ten kendisine tektaş almasını istedi. İkilinin çıktığı akşam yemeğinde Başak’ın yalanlarına ustalıkla devam etmesi Fatih’in diline düşmesine neden oldu.

Fatih'ten Başak'a geç kalınmış evlilik teklifi; Abdullah ve Ömer'in küslüğünü sona erdirmek isteyen Salkım, Ömer'e giderek akşam yemeğine davet etti. Salkım, oynadığı oyunla köşke gelen Ömer'le Abdullah'ı barıştırmayı başardı. Salkım, Abdullah'a Ömer ile barışması için rol yaptı; Ömer ve Bade'nin beklenmeyen yakınlaşması yaşanacak yeni krizlerin sinyalini verdi. Ömer'in Bade ile ilişki yaşamak istememesi Bade'yi hırslandırdı. Bade'nin Kemal bebeği Kıvılcım'a bırakmaya gittiğinde söylediği imalı sözler Kıvılcım'ın şüphesini çekmeye başladı. Bade, gece yaşananlardan dolayı Ömer'den özür diliyor; Salkım'la ilişkisini düzeltmek isteyen Çimen hediye alarak adım atmak istese de Salkım, Çimen'i istemediğini belli etti. Emir, Salkım ve Çimen arasında kalırken söylediği sözlerle Salkım'ın gerçek yüzüyle tanışan Çimen hayal kırıklığı yaşadı. Çimen, Salkım'a hediyesini veriyor; Bölümün finaline doğru beklenen görkemli düğün ekrana geldi. Düğünün beklenmeyen misafiri Hikmet ve Tuncay arasında gerilim yükselirken nikahı kıyılmak üzere olan Fatih ile Başak tartışmaya başladı. Başak davet etmediği öz babası Hikmet'i salonda görünce şaşkınlık yaşarken Fatih'e ders vermek istedi. Nikah memuruna "Evet" cevabı veren Fatih'in ardından Başak'ın misafirlere "Öncelikle sizlere bir şey söylemem gerek" sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu.