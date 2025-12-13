Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Başak evlendi - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Başak'ın düğünü gerçekleşti

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 117'nci bölümünde Fatih ve Başak'ın düğünü ekranlara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 13:34 Güncelleme: 13.12.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih ve Başak'ın düğünü gerçekleşti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi.

        'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 6.32 izlenme oranı, 15.09 izlenme payı, Total grubunda; 5.98 izlenme oranı, 14.52 izlenme payı, AB’de ise 5.47 izlenme oranı, 14.66 izlenme payı elde etti.

        Sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 3 saat gündem olan bölümde Fatih ve Başak’ın ekrana gelen görkemli düğünü çok konuşuldu.

        REKLAM

        117'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Başak’ın annesinin isteğiyle Fatih ve Başak için büyük bir düğün yapılmasına karar verildi. Başak hasta olan annesini mutlu etmek ve şüphe çekmemek için Fatih’ten kendisine tektaş almasını istedi. İkilinin çıktığı akşam yemeğinde Başak’ın yalanlarına ustalıkla devam etmesi Fatih’in diline düşmesine neden oldu.

        Fatih’ten Başak’a geç kalınmış evlilik teklifi;

        Abdullah ve Ömer’in küslüğünü sona erdirmek isteyen Salkım, Ömer’e giderek akşam yemeğine davet etti. Salkım, oynadığı oyunla köşke gelen Ömer’le Abdullah’ı barıştırmayı başardı.

        Salkım, Abdullah’a Ömer ile barışması için rol yaptı;

        REKLAM

        Ömer ve Bade’nin beklenmeyen yakınlaşması yaşanacak yeni krizlerin sinyalini verdi. Ömer’in Bade ile ilişki yaşamak istememesi Bade’yi hırslandırdı. Bade’nin Kemal bebeği Kıvılcım’a bırakmaya gittiğinde söylediği imalı sözler Kıvılcım’ın şüphesini çekmeye başladı.

        Bade, gece yaşananlardan dolayı Ömer’den özür diliyor;

        Salkım’la ilişkisini düzeltmek isteyen Çimen hediye alarak adım atmak istese de Salkım, Çimen’i istemediğini belli etti. Emir, Salkım ve Çimen arasında kalırken söylediği sözlerle Salkım’ın gerçek yüzüyle tanışan Çimen hayal kırıklığı yaşadı.

        Çimen, Salkım’a hediyesini veriyor;

        Bölümün finaline doğru beklenen görkemli düğün ekrana geldi. Düğünün beklenmeyen misafiri Hikmet ve Tuncay arasında gerilim yükselirken nikahı kıyılmak üzere olan Fatih ile Başak tartışmaya başladı. Başak davet etmediği öz babası Hikmet’i salonda görünce şaşkınlık yaşarken Fatih’e ders vermek istedi. Nikah memuruna “Evet” cevabı veren Fatih’in ardından Başak’ın misafirlere “Öncelikle sizlere bir şey söylemem gerek” sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu.

        REKLAM

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Başak’ın annesinin düğün gününde vefat ettiği ekrana geliyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, ilk kez izleyiciyle buluşurken canlandırdığı rol merak uyandırıyor.

        Ömer’in oğluna sünnet düğünü yapmak istemesi Kıvılcım’ın tepkisini çekerken Bade, Salkım’dan yardım istiyor. Kıvılcım ve Salkım arasında yaşanan gerilimin ekrana geldiği tanıtımda yasta olan Başak en kısa sürede sahte evliliği bitirmek istediğini dile getiriyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 118'inci Bölüm Tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!
        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Toroslar’da yeni bitki türü keşfedildi
        Toroslar’da yeni bitki türü keşfedildi
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?