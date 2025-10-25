Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Ömer gözaltına alındı

        'Kızılcık Şerbeti'nde Ömer gözaltına alındı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ekrana gelen nefes kesen bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 12:34 Güncelleme: 25.10.2025 - 23:59
        Ömer gözaltına alındı
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin ekrana gelen nefes kesen bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.48 izlenme oranı 17.68 izlenme payı, Total’de 5.93 izlenme oranı, 16.17 izlenme payı, AB grubunda 5.20 izlenme oranı, 15.83 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 4 saat X’in TT listesinde yer alan diziye Ömer’in gözaltına alınması damga vurdu.

        110'UNCU BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        ÖMER GÖZALTINA ALINDI

        Dizinin yayınlanan 110. bölümünde; Doğa ve Cemre’nin atlattığı trafik kazası iki aileyi karşı karşıya getirdi. Kızının evliliğindeki krizin büyüdüğünü öğrenen Kıvılcım, Abdullah’ı ziyaret ederek Doğa’ya destek oldu.

        Kıvılcım, Doğa’nın kaza yaptığı yere gitti;

        Nursema’yı aldattığı için pişman olan Firaz, Demet’i hayatından çıkması için uyarsa da olaylar kontrolünden çıktı. Firaz’ı kaybetmek istemeyen Demet hırslanarak önce Nursema’nın arabasına zarar verdi ardından farklı bir kimlikle Nursema ile tanışarak arkadaş olmaya çalıştı. Firaz, annesi Asude’nin de gizli ilişkisini öğrenmesiyle iyice köşeye sıkıştı.

        Firaz, Demet’i uyardı;

        Işıl ve Asil’in beklenmeyen yüzleşmesi ise bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Işıl’ın çevirdiği dolapları yüzüne vuran Asil, onu avcuna almayı başardı. Asil’in, Işıl’dan Abdullah’ın hisselerini ele geçirmesini istemesi ile yaşanacaklar merak konusu oldu.

        Asil ve Işıl yüzleşti;

        Ömer’in sırrını saklamaya çalışan Kıvılcım, Çimen’in sağlığıyla ilgili aldığı haberle yıkıldı. Bu günahın diyetini çocuklarının ödemesini istemeyen Kıvılcım bir karar almak zorunda kaldı. Bölümün final sahnesinde, eve gelen polisler Ömer’i taksirle adam öldürme suçundan gözaltına aldı. Kıvılcım ve Ömer’in gözyaşlarıyla birbirinden ayrıldığı sahne Sezen Aksu’nun “Son Bakış” adlı şarkısıyla ekrana gelmesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        ÖMER TUTUKLANIYOR

        Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla Ömer’i ihbar eden kişinin Kıvılcım olduğu ortaya çıkıyor. Kıvılcım’ın, kendisine tepki gösteren Abdullah ve Fatih’i evinden kovduğu tanıtımda Doğa ve Çimen annelerine destek oluyor. Sevdiği adamı şikayet etmek zorunda kaldığı için yüreği yanan Kıvılcım’ın duygu yüklü sözlerinin ekrana geldiği tanıtıma Ömer’in mahkeme kararıyla tutuklu yargılanmasına karar verilmesi damga vuruyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #kızılcık şerbeti
