Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Kıvılcım’ın Alev bebek için Ömer’le bir araya geldiği anlar merak uyandırdı.

Fatih’in, Doğa’ya aşkını ilan ettiği nefes kesen tanıtımda Görkem’in yeni oyunu için harekete geçtiği dikkat çekti. Fatih’in telefonunda gördükleri üzerine Görkem, tüm ailelerin bir araya geldiği özel günde Cansu’yu “kocamın metresi” diye ifşa etmesi izleyenleri şoke etti. Dizinin cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümü ekrana gelecek sürprizleriyle izleyenleri çok şaşırtacak.

REKLAM 'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 76'INCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin ekrana gelen bölümünde; Cemal’in kendisini takip ettiğini düşünen Kıvılcım büyük bir oyuna geldi. Cemal, kurduğu oyunla karşılaşmalarının tesadüf olduğunu Kıvılcım’a inandırmayı başardı. Görkem’in iftirasına uğrayan Pembe, Halime’nin yönlendirmesiyle doğup büyüdüğü evi hayır evine dönüştürmeye karar verdi.

Nilay’ın Pembe’yi affetmediği bölümde gelin ve kaynana arasında sular durulmadı. Pembe’nin gençlik yıllarının ekrana geldiği flashback sahneleri ise büyük beğeni topladı. Cansu ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ömer, kalbinin sesinden uzaklaşamadı. Kıvılcım’ı unutamayan Ömer’in kağıt toplayıcı bir gençle yaptığı sohbet bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Nursema ve Firaz’ın atölyesine polisin ihbar üzerine baskın düzenlemesi ikiliyi karşı karşıya getirdi. Bölümde Firaz, Nursema’nın kendisine neden kızgın olduğunu çözmeye çalıştı.