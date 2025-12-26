Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz konuk

        'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz konuk

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne ünlü şarkıcı Yeliz konuk oldu

        Giriş: 26.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:09
        'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz konuk
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne bu akşam ünlü şarkıcı Yeliz konuk oldu.

        Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde, Ömer ve Kıvılcım’ın bebeği Kemal’in sünnet düğünü ekrana geliyor.

        Herkesi bir araya getiren düğünde ünlü şarkıcı Yeliz, sahne aldı. Yeliz’in sevilen şarkılarını seslendireceği bölüme, Bade ve Başak’tan gelen itiraflar damga vuruyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de sürpriz gelişmeleriyle çok konuşulacak.

