'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz konuk
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne ünlü şarkıcı Yeliz konuk oldu
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne bu akşam ünlü şarkıcı Yeliz konuk oldu.
Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde, Ömer ve Kıvılcım’ın bebeği Kemal’in sünnet düğünü ekrana geliyor.
Herkesi bir araya getiren düğünde ünlü şarkıcı Yeliz, sahne aldı. Yeliz’in sevilen şarkılarını seslendireceği bölüme, Bade ve Başak’tan gelen itiraflar damga vuruyor.