'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz konuk

El konulan cennet papağanı yavrularına doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

Kentte bir kişinin belgesiz ve uygunsuz koşullarda çeşitli türlerde papağanlar sattığı ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.