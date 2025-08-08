Barış Kılıç, ailesiyle tatilde
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Barış Kılıç, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' karakterini canlandıran Barış Kılıç, Bodrum'da görüntülendi.
Ünlü oyuncu, eşi Ayşegül Kılıç ve oğulları Emir ve Batu ile Türkbükü'nde demir attıkları teknelerinde objektiflere yansıdı.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Barış Kılıç, daha sonra oğlu ile jet-ski'ye bindi.
Barış Kılıç ile Ayşegül Kılıç, 2007 yılında evlendi.