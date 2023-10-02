Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si yıllar önceki haliyle gündem oldu! Sibel Taşçıoğlu'nun güzelliği dikkat çekti!

Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Taşçıoğlu’nun eski halini görenler çok şaşırdı.

3 Şurada Paylaş!









Güzel oyuncunun eski hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Sibel Taşçıoğlu'na kullanıcılardan: "Harika bir güzellik","Hala çok güzel", "Gerçekten çok güzelmiş" gibi yorumlar geldi.