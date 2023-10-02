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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si yıllar önceki haliyle gündem oldu! Sibel Taşçıoğlu'nun güzelliği dikkat çekti!

        Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si yıllar önceki haliyle gündem oldu! Sibel Taşçıoğlu'nun güzelliği dikkat çekti!

        SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu yıllar önceki haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:16
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        Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Taşçıoğlu’nun eski halini görenler çok şaşırdı.

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        Kızılcık Şerbeti'nde Fatih’in annesi Pembe’yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki hali sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 47 yaşında olan güzel oyuncunun eski hali beğeni topladı.

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        Güzel oyuncunun eski hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Sibel Taşçıoğlu'na kullanıcılardan: "Harika bir güzellik","Hala çok güzel", "Gerçekten çok güzelmiş" gibi yorumlar geldi.

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        Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de oynayan Sibel Taşçıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği Şermin karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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        İşte Sibel Taşçıoğlu'nun yıllar önceki halleri...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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