'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti' 88. Bölüm 2. Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Doğa ve Fatih herkesten gizli evlenirken Firaz, Nursema’ya olan aşkı yüzünden acı çekmeye devam ediyor.
Abdullah ile Işıl’ın yakınlığı Asude’nin dikkatini çekerken Ömer, Sönmez’in rahatsızlığı için çözüm yolu arıyor.
Tanıtımın finalinde gece Kıvılcım’ın korkuyla Sönmez’i arayışı yeni bölümde neler olacağına dair büyük bir merak uyandırıyor.
'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 87. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Dizinin ekrana gelen bölümünde; Nursema ve İlhami’yi baş başa yakalayan Abdullah, Pembe’den aldığı Fatih vuruldu haberiyle sarsıldı. Acil ameliyata alınan Fatih, tedavi sürecini evinde geçirmesi için Pembe ve Abdullah’ın isteğiyle Doğa ile birlikte köşke geri döndü.
Bebeğini doğurmakta kararsız kalan Kıvılcım, Ömer’ le çıktığı romantik yemek buluşmasında kararını değiştirdi. Abdullah ve Işıl’ın çıktıkları iş gezisi Kapadokya’nın eşsiz güzelliğiyle ekrana geldi. Günübirlik seyahatle birlikte vakit geçiren Abdullah ve Işıl’ın birbirlerinden etkilenmeye başlamaları dikkat çekti.
Nursema, İlhami ile sadece arkadaş olduğunu söylese de Abdullah, Pembe'nin de doldurmasıyla İlhami ile konuşmaya gitti. İlhami, Firaz'ın eğer sen evlenmezsen Nursema'yı başka biriyle evlendirecekleri sözleri üzerine Abdullah'a Nursema'yı istemeye geleceğini söyledi. Nursema'nın yaşananlar için Firaz’dan özür dilediği bölümde Firaz'ın gözyaşlarına boğulduğu anlar izleyenleri derinden etkiledi. Bölümün final sahnesinde ise İlhami, babası Ulvi ile Ünallar’ın köşküne gitti. İsteme töreni esnasında köşke bir anda gelen Firaz'ın, "Durun" diye bağırması herkesi şoke etti.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.