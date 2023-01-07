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'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi!

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle soluksuz izlendi

'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi!
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HABERTURK.COM

'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 6.21 izlenme oranı 13.94 izlenme payı, AB’de 5.97 izlenme oranı 15.01 izlenme payı, Total’de ise 4.93 izlenme oranı 11.30 izlenme payı aldı. Sosyal medyada da sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla övgü toplayan dizi Twitter’ın TT listesinde #KızılcıkŞerbeti etiketiyle bir saat boyunca zirvede yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE BEBEK SEVİNCİ YAŞANDI

İlgiyle izlenen bölümde; Kıvılcım ve Ömer’in yeni başlayan birlikteliği Ömer’in eski eşi Leman’ın gelişiyle darbe aldı. Ömer’den boşanmak istemeyen Leman yardım için Abdullah’ın kapısını çalsa da istediği sonuca ulaşamadı.

Öte yandan bebeklerinin cinsiyetini öğrenen Doğa ve Fatih’in sevinci iki ailenin de yüzünü güldürdü. İkiz bebek sahibi olacağını öğrenen Doğa’nın mutluluk gözyaşları izleyenlerin içini ısıttı. Umut’la ilişkisi ilerlemeye başlayan Nursema ise annesinin büyük baskısına maruz kaldı.

Görücü usulüyle evlendirmek istediği kızının, Umut’la görüldüğünü haber alan Pembe, Nursema’yı odasına kilitledi. Bölümün unutulmaz anlarına Alev ve Umut’un geçirdiği trafik kazası sahne oldu.

Araç kullanırken dikkati dağılan Alev genç bir çocuğu çarptı. Şoke olan Alev’in hastanede yardımına koşan ilk kişinin Abdullah olması dikkatleri çekti.

Ömer’le olan birlikteliğiyle Doğa’nın evliliğine zarar vereceğini düşünen Kıvılcım, yaşananları konuşmak için Ömer’le bir araya geldi. Çıktıkları yemeğin davetsiz misafiri Leman oldu. Bölümün final sahnesine Leman’ın Kıvılcım’a attığı tokat damga vurdu.

İşte izleyicileri şoke eden o final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

YENİ TANITIM BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise Ömer’le yaşanan olayların ardından Kıvılcım’ın büyük bir üzüntü yaşadığı ekrana geldi. Nursema ve annesi arasındaki gerginlik büyümeye devam ederken Doğa’nın anne evine dönmesi dikkatleri çekti. Tanıtımda Doğa’nın Kıvılcım’a boşanmaya karar verdiğini söylemesi şimdiden büyük merak uyandırdı.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de.

'Kızılcık Şerbeti’nin 12. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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