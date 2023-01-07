'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi!

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HABERTURK.COM

'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 6.21 izlenme oranı 13.94 izlenme payı, AB’de 5.97 izlenme oranı 15.01 izlenme payı, Total’de ise 4.93 izlenme oranı 11.30 izlenme payı aldı. Sosyal medyada da sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla övgü toplayan dizi Twitter’ın TT listesinde #KızılcıkŞerbeti etiketiyle bir saat boyunca zirvede yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE BEBEK SEVİNCİ YAŞANDI İlgiyle izlenen bölümde; Kıvılcım ve Ömer’in yeni başlayan birlikteliği Ömer’in eski eşi Leman’ın gelişiyle darbe aldı. Ömer’den boşanmak istemeyen Leman yardım için Abdullah’ın kapısını çalsa da istediği sonuca ulaşamadı.

Öte yandan bebeklerinin cinsiyetini öğrenen Doğa ve Fatih’in sevinci iki ailenin de yüzünü güldürdü. İkiz bebek sahibi olacağını öğrenen Doğa’nın mutluluk gözyaşları izleyenlerin içini ısıttı. Umut’la ilişkisi ilerlemeye başlayan Nursema ise annesinin büyük baskısına maruz kaldı.

Görücü usulüyle evlendirmek istediği kızının, Umut’la görüldüğünü haber alan Pembe, Nursema’yı odasına kilitledi. Bölümün unutulmaz anlarına Alev ve Umut’un geçirdiği trafik kazası sahne oldu. Araç kullanırken dikkati dağılan Alev genç bir çocuğu çarptı. Şoke olan Alev’in hastanede yardımına koşan ilk kişinin Abdullah olması dikkatleri çekti.