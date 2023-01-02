Kızılcık Şerbeti'nin 11. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı!

Yapımını Gold Film'in üstlendiği, SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı.

“YAŞANMAMASI GEREKEN BİR AŞK…

Kıvılcım, Ömer’le aralarında yaşanan duygusal yakınlaşma sebebiyle korku yaşarken Nursema ve Umut, Pembe’nin bir tanıdığı tarafından görülüyor. Pembe’nin Nursema’yı zorla odasına kapattığı tanıtım yaşanacaklara dair merakı giderek artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fatih’in kendisini aldattığını düşünen Doğa, ev halkına durumu anlattı ve evi terk etmeye karar verdi. Fatih eve döndüğünde babasından sert bir ikaz aldı. Doğa’ya arkadaşının evine gittiğini ispatlayan Fatih eşiyle barışmayı başardı. İki aile Kıvılcım’ın düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldi. Geceye Alev’in Ömer’e enişte demesi damga vurdu. Alev, hitap etmede iyi olmadığını belirtse de ailelerin tepkisini çekti. Fatih ve Kayhan’ın ortak olmasından memnun olmayan her iki aile tarafı da geceye katılmak zorunda kaldı. Kayhan’ın Ecem’le çevirdiği oyunun farkında olan ve Doğa için sessizliğini koruduğunu söyleyen Kıvılcım, Ecem’e bu durumu iletti. Ailelerin yeniden bir araya geldiği geceden Ömer ve Kıvılcım birlikte ayrıldı. Kıvılcım ve Ömer arasında aşk rüzgarlarının estiği bölümde ikili ilk kez yakınlaştı. Bölümün final sahnesinde Ömer’in uzun süredir boşanmaya çalıştığı eski eşi Leman’ın ortaya çıkışı izleyenleri şoke etti.