Kızılcık Şerbeti'nin 11. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 11. bölüm fragmanı
ABONE OL

Kızılcık Şerbeti'nin 11. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 11. bölüm fragmanı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yapımını Gold Film'in üstlendiği, SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı.

YAŞANMAMASI GEREKEN BİR AŞK…

Kıvılcım, Ömer’le aralarında yaşanan duygusal yakınlaşma sebebiyle korku yaşarken Nursema ve Umut, Pembe’nin bir tanıdığı tarafından görülüyor. Pembe’nin Nursema’yı zorla odasına kapattığı tanıtım yaşanacaklara dair merakı giderek artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fatih’in kendisini aldattığını düşünen Doğa, ev halkına durumu anlattı ve evi terk etmeye karar verdi. Fatih eve döndüğünde babasından sert bir ikaz aldı. Doğa’ya arkadaşının evine gittiğini ispatlayan Fatih eşiyle barışmayı başardı. İki aile Kıvılcım’ın düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldi. Geceye Alev’in Ömer’e enişte demesi damga vurdu. Alev, hitap etmede iyi olmadığını belirtse de ailelerin tepkisini çekti. Fatih ve Kayhan’ın ortak olmasından memnun olmayan her iki aile tarafı da geceye katılmak zorunda kaldı. Kayhan’ın Ecem’le çevirdiği oyunun farkında olan ve Doğa için sessizliğini koruduğunu söyleyen Kıvılcım, Ecem’e bu durumu iletti. Ailelerin yeniden bir araya geldiği geceden Ömer ve Kıvılcım birlikte ayrıldı. Kıvılcım ve Ömer arasında aşk rüzgarlarının estiği bölümde ikili ilk kez yakınlaştı. Bölümün final sahnesinde Ömer’in uzun süredir boşanmaya çalıştığı eski eşi Leman’ın ortaya çıkışı izleyenleri şoke etti.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 11. Bölüm 2. Tanıtımı;

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor için geri sayım başladı! Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?
TELEVİZYON Survivor 2023 için geri sayım başladı!
MasterChef Türkiye son ceketi kim aldı? 2 Ocak 2023 MasterChef'te son ceketi alan isim kim oldu?
TELEVİZYON Son ceket için mücadele başlıyor!
Alparslan: Büyük Selçuklu 40. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça
TELEVİZYON Alparslan: Büyük Selçuklu 40. son bölüm izle!
Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 yayın akışı ile FOX TV ile Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?
TELEVİZYON Yasak Elma bu akşam yok mu?
'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!
TELEVİZYON 'Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!
Yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sipahi' seçildi
TELEVİZYON Yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sipahi' seçildi
'Fatih Altaylı ile Teke Tek’te astrologlar 2023'ü değerlendirecek
TELEVİZYON Bizi nasıl bir yıl bekliyor?
SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2023 yarışmacıları kimler oldu ve yeni format nasıl olacak?
TELEVİZYON Survivor 2023 tanıtımı yayınlandı! İşte kadroda yer alan isimler. ...
O Ses Türkiye 2023 yılbaşı bölümü FULL İZLE | 31 Aralık 2022 Cumartesi TV8 O Ses Türkiye yılbaşı gecesi özel bölümü canlı, full hd, tek parça izleme linki ekranı
TELEVİZYON O Ses Türkiye 2023 yılbaşı bölümünde neler oldu?
2022'de en çok izlenen 10 film belli oldu! 4'ü Türk yapımı...
TELEVİZYON 2022'de en çok izlenen 10 film belli oldu! 4'ü Türk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.