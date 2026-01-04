Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 120. bölüm tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı?

        Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 120. bölümde neler olacak?

        Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında olan Kızılcık Şerbeti, 2 Ocak Cuma günü yayınlanmadı. Dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini merak ederken, 120. bölümün ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti 120. bölüm ne zaman ve yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

        Giriş: 04.01.2026 - 08:24 Güncelleme: 04.01.2026 - 08:24
        1

        Show TV’de her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, 2 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almadı. Bu durum dizinin takipçileri arasında merak yaratırken, yeni bölümün yayın tarihi netlik kazandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 120. bölüm ne zaman yayınlanacak ve yeni bölümde neler olacak?

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 9 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de ekranlara gelecek.

        3

        KIZILCIK ŞERBETİ 120. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Fatih’in Başak’la birlikte Kıvılcım’ın evine gitmesi, aileler arasındaki gerilimi yeniden alevlendiriyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ 120. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Ömer, Bade’den doğacak çocuğuna sahip çıkacağını ifade ederken, Başak’ın Ünal ailesi ile yaşadığı gerilim dikkatlerden kaçmıyor. Asil’in “Nursema, ben gönlümü kaptırdım” sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı doruk noktasına taşıyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ 120. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
