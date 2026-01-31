Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' yine ekrana bağladı

        'Kızılcık Şerbeti' yine ekrana bağladı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde, Ünal Ailesi'nin kimin zehirlediği merak konusu oldu

        Giriş: 31.01.2026 - 14:21 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:21
        Ünal Ailesi'ni kim zehirledi?
        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı.

        'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 6.97 izlenme oranı, 17.02 izlenme payı, AB’de; 6.83 izlenme oranı, 17.66 izlenme payı, Total grubunda ise 6.47 izlenme oranı, 15.44 izlenme payı elde etti.

        Sosyal medyada çok konuşulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 7 saat 10 dakika TT listesinde yer aldı. Dizinin yayınlanan bölümünde Ünal Ailesi'ni kimin zehirlediği merak konusu oldu.

        123'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Ömer’e yalan söyleyen Bade, bebeğini kaybettiğini açıklayarak Kıvılcım’ı suçladı. Evliliğini sürdürmek için bir nedeni kalmayan Ömer’in boşanma isteğine Bade öfkeyle karşı çıktı. Yaşananlardan dolayı özür dilemek isteyen Ömer’i Kıvılcım’ın affetmediği bölümde ikili arasındaki gerilim tırmanmaya devam etti.

        Bade’nin öfkesi dinmiyor;

        Kıvılcım, Ömer’i gönderiyor;

        Birbirlerine aşık olmalarına rağmen itirafta bulunamayan Başak ve Fatih’in inatlaşması, ilişkilerini boşanmanın eşiğine getirdi. Başak’ın Fatih’ten boşanma davası açmasını istediği bölümde Bade’nin oyununu anlayan Başak, Fatih’le iddiaya girdi. Başak, Bade’nin maskesini düşürmek için harekete geçti.

        Çiftler buluşuyor;

        Eline yeni bir koz geçiren Salkım, Çimen’i zor durumda bırakmak için Sönmez’e, Kıvılcım ve Bade arasında yaşananları anlattı.

        Salkım’ın üzerine oynadığı Çimen ise pes etmeyerek Emir‘le çektirdiği evlilik fotoğraflarına Salkım’ı da ekleterek intikamını aldı. Bölümde yeni evli çiftin evlilik albümü izleyenleri kahkahaya boğdu.

        Çimen’in, Salkım’a sürprizi;

        Asil’in, İlhami’yi bilinçli bir plan dahilinde işe aldığı yayınlanan bölümle gün yüzüne çıktı. İlhami’yi yeni iş yerinde ziyaret eden babası Ulvi, stüdyoda karşılaştığı Nursema’yı hoş karşılamadı.

        Gözyaşlarına boğulan Nursema’yı İlhami’nin teselli ettiğini gören Asil, bu durum üzerine yeni bir karar alarak Asude’ye Elif’le evlenmek istediğini açıkladı.

        Asil, Nursema ve İlhami’yi görüyor;

        Asil’in şoke eden kararı;

        Bölümün final sahnesinde ise akşam yemeğinde bir araya gelen Ünal Ailesi'nin yerde baygın halde yatması akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Ünal köşkünde yankılanan ambulans sirenleri gerilimi zirveye taşıyor. Emir’in, ailesinin kasten zehirlendiğini söylemesi bomba etkisi yaratırken; Tuncay’ın Kıvılcım’a çiçek göndermesi Ömer cephesinde kıskançlık krizine neden oluyor. Ömer’in, Bade’nin yalanını öğrendiği tanıtımın finaline Asil’in Nursema’ya yaptığı itiraf damga vuruyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 124'üncü Bölüm Tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

