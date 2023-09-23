'Kızılcık Şerbeti' zirvedeki yerini aldı

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 7.40 izlenme oranı ve 22.96 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti. ABC1 20+’da 7.37 izlenme oranı 19.97 izlenme payı, Total’de ise 5.06 izlenme oranı 14.56 izlenme payıyla büyük beğeni topladı.

Her bölüm sosyal medyaya damga vuran dizi, bu hafta da #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat, Nursema etiketi ile yaklaşık 5 saat Twitter’ın TT listesinde yer aldı.

Doktoruyla yaptığı görüşmede ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen Ömer, bu durumu Kıvılcım ve sevdiklerinden saklama kararı alarak sağlığının iyi olduğunu söyledi. Ömer’den aldığı haberle mutlu olan Kıvılcım, Doğa’nın boşanma davası için avukat arayışına başladı.

Bu sırada Fatih, Ömer’in de desteğiyle Doğa’ya özel bir şoför tahsis etti. Bölümde, kızını görmek ve barışmak isteyen Fatih, bir kez daha Doğa’dan ret cevabı aldı. Evliliğinde fikir ayrılıkları yaşamaya devam eden Nursema, hat tablolarını satın alan Ertuğrul İslamoğlu’yla tanıştı. Ertuğrul yeni evlenecek olan kızı Mihrimah için yeni bir tablo sipariş verdi.

Nursema’nın tabloyu yetiştirmeye çalıştığı gün, Mihrimah’ın Nursema’nın ilk eşi olan İbrahim’le nişanlandığı ortaya çıktı. İzleyenleri şoke eden bölümde Ertuğrul’un aynı zamanda Abdullah ile iş ortaklığı olduğu da ekrana geldi.