'Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon afişi yayınlandı
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin milyonların beklediği dördüncü sezon afişi izleyicilerle buluştu.
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Erkan Avcı, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Servet Pandur, Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Neslihan Yeldan ve Aliye Uzunatağan’ın boy gösterdiği afiş büyük beğeni topladı. 'Kızılcık Şerbeti'nin yıldız oyuncu kadrosuna dahil olan sevilen oyuncu Erkan Avcı ise yeni sezonda 'Asil' karakterine hayat veriyor.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli‘nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti çok yakında 'SHOW TV’de.