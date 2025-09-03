Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon afişi yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon afişi yayınlandı

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen dördüncü sezon afişi izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 19:08 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni sezon afişi yayınlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin milyonların beklediği dördüncü sezon afişi izleyicilerle buluştu.

        Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Erkan Avcı, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Servet Pandur, Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Neslihan Yeldan ve Aliye Uzunatağan’ın boy gösterdiği afiş büyük beğeni topladı. 'Kızılcık Şerbeti'nin yıldız oyuncu kadrosuna dahil olan sevilen oyuncu Erkan Avcı ise yeni sezonda 'Asil' karakterine hayat veriyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli‘nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti çok yakında 'SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller