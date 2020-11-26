Basketbol THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 21:00'de Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 5 maçında 4 kez kazanan temsilcimiz, üst üste 2. galibiyetini alarak yeni bir seriye başlamak istiyor...

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızıl Yıldız Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES CANLI YAYIN

EFES, AVRUPA'DA 671. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 373 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 423. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 maçta 216 galibiyet, 206 yenilgi aldı.