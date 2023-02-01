Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 3-0 yendi.
Bu sonuçla 4'üncü galibiyeti alan sarı-siyahlılar, son maçlar öncesinde gruptaki liderliğini sürdürdü.
Ustanova Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda iyi başlarken, çekişmeli geçen ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.
İkinci sete etkili başlayan VakıfBank, setin ortalarında farkı 6 sayıya (9-15) kadar çıkardı. VakıfBank, hücumda ve savunmada iyi oynadığı ikinci seti 25-18 önde tamamladı.
Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren VakıfBank, üçüncü seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın oyuncusu VakıfBank'ın milli smaçörü Derya Cebecioğlu seçildi.
VakıfBank, C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 8 Şubat Çarşamba günü sahasında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını konuk edecek.
SALON: Ustanova Sportski Centar
HAKEMLER: Roy Bensimon, Tudor Pop
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD: Jelena Stojic 9, Katerina Canak 2, Ana Yilian Cleger Abel 11, Ana Zivojinovic 8, Isidora Rodic 3, Aleksandra Cirovic 2, Sanja Durdevic (L), Tara Taubner 6, Bozica Markovic 1
VAKIFBANK: Kübra Akman 2, Cansu Özbay, Kara Bajema 10, Chiaka Ogbogu 13, Paola Egonu 9, Derya Cebecioğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay 2, Aleksia Karutasu 8, Bahar Akbay 4
SETLER: 23-25, 18-25, 18-25
SÜRE: (26', 23', 25')
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