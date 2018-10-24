Kızım dizisi 6. yeni bölümüyle Cuma akşamı TV 8'de izleyiciyle buluşacak. TV 8'de Cuma günü yayınlanacak olan Kızım dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kızım dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kızım dizisi oyuncuları ve 6. yeni bölüme dair detaylar...

KIZIM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kızım, altıncı bölümüyle cuma günü ekranlara gelecek. Öykü, Demir'e gerçeği anlatacak!

KIZIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Öykü'nün yurda gitmesine son anda engel olan Demir, Candan'ın evine sürpriz bir alıcı çıkmasıyla birlikte artık orada kalamayacaklarına karar verir.

Öykü ve Demir’in nereye gidecekleri henüz meçhulken Candan ve Öykü için ayrılık rüzgarları yeniden esmeye başlar.

Demir, Uğur'u hapisten kurtarmak için çılgınca bir plan yapar ve hiç vakit kaybetmeden planını hayata geçirir.

Demir, içinde olduğu karmaşık durumdan kurtulmak için hamle üzerine hamle geliştirirken, Cemal'in sinsi planlarına dahil olan gizemli bir kadın cevaplanması gereken yeni bir soruyu beraberinde getirir.

KADIN OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli), Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli), Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı), Seray Kaya (Şirin Sarıkadı), Ece Özdikici (Jale Demir), Devrim Özder Akın (Musa Demir), Feyyaz Duman (Arif), Ayça Erturan (Yeliz Ünsal), Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli)

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt - Irmak Bahçeci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı Kızım dizisi 6. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da TV 8 ekranlarında.

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