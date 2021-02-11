"İntihar değil kızımı astılar!" 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, 6 Ocak Cumartesi günü Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Kıyamet Sokak'ta, evli ve 2 çocuk annesi olan Cahide Türkoğlu (30),iddiaya göre sabah kahvaltı yaptıktan sonra evlerinin çatı katına çıkarak boynuna bağladığı iple intihar etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkoğlu'na kalp masajı yaparak hayata döndüremeye çalıştı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Türkoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi.

CENAZEYE EŞİ İLE EŞİNİN AİLESİ GELMEDİ

Cenazesi polisin yoğun güvenlik önlemi altında Arnavutköy'de defnedildi. Cenazeye Cahide Türkoğlu'nun eşi Yusuf Türkoğlu ve ailesinin katılmadığı öğrenildi. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cahide Türkoğlu'nun ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

"KIZIMI İNTİHARA SÜRÜKLEDİLER" ŞİKAYETİ

Anne Aynur Bülbül, kızlarının ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti. Türkoğlu'nun erkek kardeşi Bayram Bülbül, Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ablası Cahide Türkoğlu'nun eşi Yusuf Türkoğlu ve kayınvalidesi tarafından şiddet uygulanarak intihara sürüklendiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

"KIZIM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU"

Anne Aynur Bülbül, kızı Cahide Türkoğlu'nun eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından sürekli şiddette maruz kaldığını iddia ederek, "Ben üçünden şikayetçiyim. Bunlar benim kızımı darp ettiler, öldürdüler. Kızıma bakmıyorlardı. Kızım komşularından yiyecek alıyordu. Kızım sürekli şiddet görüyordu. Ben kendisine her zaman yardım ediyordum.

"İKİNCİ BİR EVLİLİK YAPACAKMIŞ"

Alıp kendi evime getiriyordum, kısa bir süre sonra evine geri dönüyordu. Kocası kızımı çok dövüyordu. Torunlarımı kızıma göstermemekle her zaman tehdit ediyormuş. İkinci bir evlilik yapacağını söylüyormuş. Torunlarımın aileden alınarak yurda teslim edilmesini istiyorum" dedi.

"YEĞENİM BABASININ ANNESİNİ ASTIĞINI SÖYLEDİ"

Ablası Cahide Türkoğlu'nun ölümünden sonra polis merkezi amirliğine giderek eniştesi ve ailesinden şikayetçi olan Bayram Bülbül, yeğeninin o gece yaşananlara tanık olduğunu söyledi. Yeğeninin teyzesini arayarak, babasının annesini astığını söylediğini iddia eden Bayram Bülbül, "Eniştem ve kayınpederi gece yarısı ablamı dövmüşler. Ablam bir fırsatını bulup kendini dışarı atarak, 'Komşular, bunlar beni öldürecekler, kurtarın beni' diye bağırmış. Ama ablamın yardım çığlıklarına kimse koşmamış.

"AĞZINDAN KAN GELMİŞ"

Daha sonra eşi ve ailesi ablamı içeri alıyorlar. Ablamı vurup öldürmüşler. Ablamın küçük kızı görüyor. Yeğenim babasının annesini astığını görüyor. İntihar süsü veriyorlar. Ayrıca diğer abamı arayarak, annesinin ağzından kan geldiğini ve babasının annesini astığını söylemiş. Biz intihara inanmıyoruz. Ablam evlendiğinden beri şiddet görüyor" diye konuştu.