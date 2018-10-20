'Böyle bir olay hiç yaşanmadı' dedi

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Kızına soğan fırlatıp, tokat atan babaya dava

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 9 yaşındaki kızı A.T.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen Atila T. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. A.T. duruşmada, "Anneanneme gitmek istedim ama babam izin vermedi. Israr edince bana doğru pet şişe ve soğan fırlattı. Babaannem ise 'Soğan atma, kilosu pahalı' dedi" diye ifade verdi. Baba Atila T. ise "Kızımın anlattığı gibi bir olay hiç yaşanmadı. Kızımı annesi bana karşı dolduruyor" dedi.

20.10.2018 - 16:54 | Güncelleme: DHA

Babası ve annesi boşandığı için Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde annesi Ayfer T. ile yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi A.T., geçen temmuz ayında ziyaretine gelen babası Atila T. ile Denizli'nin Buldan ilçesine gitti. Bir süre babasıyla kalan A.T., aynı ilçede oturan anneannesini ziyaret etmek istediğini söyledi. İddiaya göre, baba Atila T., kızına tepki gösterdi. Atila T. ardından eline geçirdiği su dolu pet şişe ve kuru soğanları kızına fırlatıp, tokat attı.

DHA'nın haberine göre, olayın meydana geldiği günün akşamı bir yolunu bulup anneannesinin evine giden A.T., yaşadıklarını anlattı. Anneannesi torununu yanına alıp polis merkezine giderek eski damadı Atila T.'den şikayetçi oldu. A.T.'ye sağlık merkezinden darp raporu verildi. Baba Atila T. hakkında, 'basit yaralama' suçundan Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Ardından asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Side'de yaşayan A.T.'nin davayla ilgili ifadesi, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde annesi Ayfer T., avukatı ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındı. A.T. ifadesinde şunları söyledi:

"Babam ile annem ayrıdır, ben normalde annemin yanında kalıyorum. Babam beni görmek için Manavgat'a gelmişti. Yanına alarak beni Buldan'a götürdü. Beni Buldan'da oturan anneanneme götürüp götüremeyeceğini sordum. O da bana 'Götürürüm' diye söz vermişti. Olay günü anneanneme gitmek istedim ancak kendisi izin vermedi, ben de ısrar ettim. Bana doğru yarım su dolu pet şişeyi fırlattı, elime denk geldi. Sonrasında (sağ kolunu göstererek) buraya vurdu. Ardından babam soğan fırlattı o da sol koluma denk geldi. Babaannem ise 'Soğan atma, soğanın kilosu pahalı' dedi."

Babasının fırlattığı pet şişenin vücudunda isabet yerleri işaret ederek tek tek gösteren A.T., "Gece vakti 'Aşağıdan eşyalarımı alacağım' diyerek indim ve haberleri olmadan anneannemin yanına gittim. Babamdan şikayetçiyim" diye konuştu.

A.T.'ye ifadesi sırasında eşlik eden sosyal hizmet uzmanı Hacer Büşra Kutluca ise küçük kızın kendini ifade ederken, yeterli sürede göz teması kurabildiğini, anlatımlarıyla beden dilinin uyumlu ve yüksek farkındalığının olduğunu, beyanlarına itibar edilebileceğini belirtti.

A.T.'nin annesi Ayfer T. ise eşiyle boşandıklarını, kızının velayetinin kendisinde olduğunu söyleyerek, "Ben kızım adına şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Ne zaman babası ile görüşme olsa kızım istemiyor" dedi.

'KIZIMIN ANLATTIĞI GİBİ BİR OLAY HİÇ YAŞANMADI'

A.T.'nin babası Atila T. ise eski eşinin ve eşinin ailesinin kızına baskı yaptığını savunarak, mahkemede anlatıldığı gibi bir olayın yaşanmadığını öne sürdü. Kızının bir gün önce hastanede olan anneannesine gittiğini, ertesi gün tekrar gitmek isteyince kendisinin izin vermediğini söyleyen Atila T., "Kızımın anlattığı gibi bir olay hiç yaşanmadı. Kızımı annesi bana karşı dolduruyor. Hatta kendi yanlarından giderse `Yetiştirme yurdunda kalırsın, orada sana her gün eziyet ederler´ diyerek korkutuyorlarmış. Bunu bana kızım anlattı. Zaten velayetini almak için Manavgat'ta ayrı bir dava açtım" diye konuştu.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    Can sıkıcı..
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